El Sporting se hace fuerte desde su defensa

Logroño. Con intensidad y mucha seriedad defensiva, el Sporting continúa líder del Grupo B de la División de Honor Plata del balonmano femenino gracias a una nueva victoria en casa (29-23) ante un Errotabarri que plantó cara a las riojanas aunque acabó desbordado.

29 SPORTING

23 ERROTABARRI Sporting: Elena, Sonora (ps), Sara (2), Masha (8), Amaia, Zulema (4), Marta (4), Natalia, Rakel (1), Ana Moreno, Lucía, Raquel Suárez, Inga (1), Neus (2), Daiara (4) y Andrea (3). Errotabarri: Sara, Alaitz (ps), Irene (1), Ane Encina (9), Ariane, Yaiza (2), Lorea (2), Itziar (1), Sonia, Anne (1), Leire (1), Nekane, Mirene (1), Cristina (4) y Janire (1). Parciales: 2-1, 4-3, 8-5, 9-7, 12-8, 14-9 (descanso). 17-11, 20-12, 22-15, 26-17, 27-19 y 29-23 (final). Árbitros: Madrazo y Ramos. Excluyeron a las locales Daiara, Neus, Sara, Marta, Amaia, Raquel Suárez y Natalia, y a las visitantes Leire y Janire.

Comenzó muy serio el Sporting, sobre todo en defensa. De hecho, en la primera jugada del partido se le realizó un marcaje fijo a la central Ane Encina, lo que dejó al Errotabarri sin respuestas en un inicio incómodo para las vascas. Luego, las de Luismi Ascorbe se asentaron en un 5-1 con el que controlaron a su rival, que fue un hueso duro de roer.

Porque les costó bastante trabajo a las locales irse de su incómodo rival. Sobre todo en el ataque posicional ante un 5-1 bien plantado del Errotabarri. Pero fue la defensa sportinguista la que marcó el camino. Varios robos defensivos, mucho de ellos provocados por el asfixiante marcaje de Masha en el avanzado, brindó varios goles fáciles que permitieron a las de Luismi Ascorbe coger una renta inicial de dos y tres goles.

Daira Nicoleta Ghiocvel tuvo sus primeros minutos con la camiseta sportinguista. Mostró, desde el principio, mucho poderío en su brazo izquierdo e intensidad defensiva. La lateral rumana mostró su calidad inmediatamente, con tres obuses desde el lateral derecho que se le colaron a la portera Sara. Le falta un poco de velocidad y ponerse en mejor estado físico después de una lesión que le dejó algunos meses en el dique seco. Pero llegar a un 'play off' con una jugadora con esa zurda es muy importante.

A partir del minuto 20 de partido, Luismi Ascorbe empezó a rotar a sus jugadoras. Ya lo advirtió en la previa: su objetivo no es que el equipo riojano llegue invicto a los 'play off'. Con una buena defensa mixta a la primera línea Ane, el Errotabarri no gozó de demasiadas ideas para buscarle las cosquillas.

En la segunda parte, la retaguardia sportinguista elevó sus prestaciones aún más. De hecho, mató el encuentro en un abrir y cerrar de ojos, con recuperaciones y contraataques de Masha, que se marchó de Lobete con ocho tantos.