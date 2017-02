A perro flaco... el Naturhouse

'A perro flaco todos son pulgas', dice el refranero español. Esta expresión se ajusta a la perfección a lo que le sucede al Naturhouse La Rioja con sus lesiones. En la jornada de ayer por la mañana, la noticia fue que Miguel Sánchez-Migallón vio el entrenamiento sentado y vestido de calle. El jugador de Ciudad Real sintió un pinchazo encima de la rodilla izquierda en la sesión de trabajo del pasado martes. Por precaución, el cuerpo médico del equipo riojano le recomendó guardar reposo y hoy se le realizará una ecografía para comprobar si existe rotura.

La lesión de Miguel Sánchez-Migallón trastoca todos los planes de Jota González y es que el franjivino estaba sustituyendo en el extremo izquierdo al también lesionado Ángel Fernández. Además, Miguel aparecía en el centro para dar descanso a Vigo, saturado por la ausencia de centrales (Cacheda lesionado y Lazar ausente en los dos últimos partidos).

«Van a esperar a ver si puede estar para el sábado y si no, tendremos que poner a Lazar», reconocía ayer el técnico del Naturhouse La Rioja Jota González. «Es lo de siempre. El año pasado teníamos pocos zurdos, pues todos los problemas llegaban en los zurdos. Este año tenemos pocos diestros, pues tocan problemas con los diestros».

En el peor de los escenarios, Lazar Kukic jugaría en el extremo y Vigo seguiría sin recambio en el centro

Sobre la solución de Lazar Kukic jugando en el extremo, Jota ya avisó ayer al serbio (que volvió a entrenarse con el equipo diez días después) de que tiene muchas papeletas para jugar en el puesto de Ángel Fernández y Miguel Sánchez-Migallón: «Le he preguntado si ha jugado alguna vez allí y me ha dicho que no, pero habrá que aguantar. El problema es que ya te quedas sin cambio en el centro y en el extremo y eso complica todo».

«Es una semana rara porque tienes toda la semana para entrenar, porque hay días que entrenamos por la mañana al no tener pista por las tardes... Es una semana rara. Para mí, personalmente, lo que más me está costando es el tema de las bajas porque la gente entrena descolocada y en puestos que no son los suyos», explicó Jota.

Mientras, Rubén Garabaya trabajó ayer con sus compañeros. El asturiano evitó los contactos directos, pero está mejor de su lesión y el sábado, salvo sorpresa, estará a disposición de Jota González.