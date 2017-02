«Es complicado, pero no imposible»

Daniella da Silva es la capitana del Naturhouse Logroño. Suma siete temporadas en el club y ha vivido los peores y mejores momentos de su historia. Ahora toca pensar en la Challenge Cup.

- ¿La derrota en la Copa ha sido una decepción?

-Por supuesto. Sabemos la importancia que tenía este título para el club y perderlo fue otro objetivo más que no hemos cumplido.

«Si perdemos, que no sea porque no lo dimos todo. Hoy no me valen inseguridades»