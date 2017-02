Deportistas como tú

Lucas y Julián son amigos, vecinos y los dos practican balonmano. Los fines de semana tienen partido y luego pasean por el barrio fantaseando cómo les tratará el futuro. "Yo creo que llegaré a jugar la final de Mundial", sueña Lucas. "Yo también estaré allí", apostilla Julián. Luego, unos segundos de silencio con una mirada cómplice y los dos amigos rompen a reír. "Qué imaginación tenemos" gritan los dos amigos con la inocencia que da la juventud.

Hoy es un día especial. Hoy se juega la final de la Liga. Se acerca la hora y Lucas y Julián salen juntos por el portal con sus respectivas bolsas de deporte. ¡Qué nervios! Durante el trayecto al polideportivo los dos amigos hablan poco y de cualquier cosa menos de balonmano. Eso está prohibido. Trae mala suerte. Ya en la cancha, ambos se desean suerte y cada uno se marcha con sus respectivos compañeros. Ha sido una despedida sin palabras. No hacen falta. Sobran. Lucas y Julián se respetan y no necesitan hablar para que el otro sepa lo que le desea el uno.

Los dos equipos saltan a la cancha. Lucas vestido con el color azul de su equipo. Los rivales lucen camiseta y pantalón blanco. Julián lleva camiseta y pantalón gris, igual que su compañero. Son lo árbitros del partido. No recuerdo cómo terminó la final ni quién levantó la copa de campeón. En realidad sí lo recuerdo, pero es lo de menos.

Al final del partido los jugadores se acercaron a la grada a charlar con sus familiares y amigos. "Buen partido Lucas, siento que no hayáis podido ganar. A la próxima cae, seguro", le dice Julián. "Gracias y buen arbitraje. No os lo hemos puesto fácil", contesta Lucas.

"No sé cómo puedes seguir siendo amigo de ese tío. Ha pitado fatal y hemos perdido por su culpa!, le espeta a Lucas un compañero de equipo.

Entonces, Lucas se dirige a él y le contesta con gesto serio: "¿Hemos perdido por él y no por los cuatro tiros que has fallado? ¿O por los que he fallado yo? Julián ha pitado lo que ha visto, es honesto. Y por eso es mi amigo. Con su arbitraje me ha demostrado que respeta más el balonmano que tú con lo que acabas de decir. Somos limitados jugadores de Segunda pero a los árbitros le exigimos un nivel de Asobal, ¿has caído en la cuenta?"

Después de la ducha Julián y Lucas se fueron juntos hacia casa. Hablaron del partido, vagamente, y de la compañera de clase que les vuelve locos, en profundidad. En el portal se cruzaron con un vecino. "Hola majos, no sabía que practicarais deporte" "Sí, los dos jugamos a balonmano" responde Lucas guiñándole el ojo a su amigo. "Sí, los dos jugamos a balonmano", asiente Julián.