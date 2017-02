Ángel no llega; Garabaya, quizá

Trabaja el Naturhouse en esta semana atípica para la plantilla franjivino. Y lo es porque extraña disponer de toda una semana para preparar un partido. ¡Un miércoles sin partido!

El día a día del Naturhouse no ha variado mucho después de la noticia de la renovación de Jota González. No se nota en los entrenamientos, pero los jugadores están más tranquilos sabiendo que el técnico pucelano seguirá al frente del barco. Para bien o para mal, con él será más sencillo conformar la plantilla para la próxima campaña.

Con la tranquilidad que da el disponer de la semana completa para trabajar, el equipo se entrena preparando el partido del sábado contra el Bidasoa (20.00 horas). Todas las miradas están puestas en la enfermería franjivino. Más concretamente en Ángel Fernández y Rubén Garabaya.

«Esto va por sensaciones y esperaba encontrarme mejor, la verdad», afirma Ángel Fernández

El pivote asturiano va entrando poco a poco en la rutina del equipo aunque él mismo es incapaz de pronosticar si estará disponible para el sábado o no. La zona dorsal, donde sufre las molestias, es traicionera porque al jugador le permite realizar vida normal pero a la hora de practicar balonmano cambia todo.

La prueba de fuego la pasará Garabaya el viernes. «Yo siempre necesito un entrenamiento a tope antes del partido para confirmar que estoy en condiciones de jugar», confirma el pivote de Avilés.

El hecho de haber parado los dos partidos anteriores y el proceso de recuperación obligan a ser optimistas ante la recuperación de Rubén Garabaya.

Lenta mejoría

El que lo va a tener más complicado es Ángel Fernández. El jugador trabaja en el Palacio de los Deportes, pero tendrá que esperar. «Esto va más que nada por sensaciones, como me encuentre yo. Y de momento, pues esperaba encontrarme mejor, la verdad», reconocía ayer por la tarde el extremo cántabro del Naturhouse, que se lesionó en el partido de liga contra el Ademar de León.

El jugador franjivino es escéptico sobre cuándo podrá regresar a las canchas. «Si me preguntas la semana pasada te digo Bidasoa, pero esta semana soy más pesimista», dice. «De plazos -prosigue- no podemos hablar porque tampoco el fisio me puede hacer nada. Se trata de descansar y recuperar. Estoy haciendo bici estática, elíptica y de vez en cuando intento meterme en la cinta pero a los siete minutos tengo que parar».

La afición tiene ganas de ver en acción a Ángel Fernández, que regresó en un gran momento de forma del Mundial de Francia, donde realizó una buena actuación con el equipo de Jordi Ribera.