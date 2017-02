«He tenido alguna oferta, pero mi prioridad es Logroño»

Gurutz Aginagalde no parece envejecer. Una muestra de ello es el partidazo que cuajó ante el FC Barcelona, con una veintena de paradas que no pudieron evitar la derrota. A sus 39 años de edad siente el irundarra que no ha llegado a su techo. Y le encantaría que su futuro estuviese ligado al Ciudad de Logroño.

¿Está viviendo una quinta juventud, como dicen en la televisión?

(risas) No sé si segunda, tercera o quinta, pero estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas. Llevo un tiempo tratando de cambiar mi forma de parar. A pesar de mis 39 años todavía tengo la ilusión de seguir mejorando. Y están surtiendo su efecto.

Una pena que sus paradas el sábado no se hayan traducido en algo positivo para el equipo.

Nos debemos al equipo y una actuación personal queda supeditada a un segundo plano. Una pena.

Xavi Pascual, entrenador del Barça, alabó su partido. Dijo que era una pena que el reconocimiento le viniera tan tarde. ¿Qué opina?

Que te diga eso el entrenador del Barça, que encima fue portero, son palabras que halagan. Estoy contento por el reconocimiento que está viniendo de muchos sitios. Al final el que me importa es el que se me reconozca aquí. Me debo al club, a Jota y lo que quiero es que mi entrenador tenga las mismas sensaciones. Ése es mi objetivo.

Se marcha Kappelin a final de temporada y la grada le quiere a usted aquí. ¿Ha hablado el club con usted sobre su renovación?

Me siento muy querido en Logroño y este año es especial. Es un año con cambio de patrocinador, hay ciertas incógnitas en ese sentido. El club ha dado un paso muy importante con la renovación de Jota González. Supongo que antes de nada querrían contratar a Jota antes de hablar con los jugadores. Conmigo todavía no han hablado, pero entiendo que es normal. Por lo que sé, en el vestuario tampoco han hablado con nadie. Pero creo que es algo lógico. Hay que empezar la casa por los cimientos.

Se lo planteo de otra forma. ¿Tiene ganas de seguir jugando a sus 39 años de edad?

Estoy superilusionado con seguir jugando porque veo que mejoro en ciertos aspectos, que mi techo, en vez de ir hacia abajo está por llegar. Me ilusiona el hecho de seguir mejorando y, no sé si será en Logroño, si todo va normal el año que viene me gustaría seguir jugando. Ojalá sea aquí, es mi primer deseo. La temporada está yendo muy bien y la llamada con la selección ha sido muy notoria.

¿Ha tenido ofertas de otros equipos?

Sí, incluso de alguno para marcharme de la Liga Asobal, pero después de doce años en Logroño mi prioridad es quedarme aquí. En ese sentido, antes de tomar alguna decisión, esperaré a ver cuál es la intención del club porque mi objetivo es quedarme en Logroño. Por mi parte, en ese sentido, no habrá ningún problema.

Volvamos al presente, llega el Bidasoa al Palacio. ¿El camino a seguir es el de Barcelona?

Sí, ese es el camino. Con objetivos diferentes. Quizá el del Barcelona era ver hasta dónde podíamos competir con ellos y creo que demostramos que mucho. Ahora debe ser conseguir los dos puntos sí o sí. Tenemos buenas sensaciones y una semana para preparar el partido con todo el mimo. Espero que Rubén (Garabaya) o Ángel (Fernández) puedan ayudarnos, al igual que Lazar Kukic.