«Jugar contra Logroño es un duelo de Champions siempre»

Xavi Pascual destacó la importante victoria de los suyos ante un rival como los franjivino.

¿Qué sabor tiene esta victoria 48 horas después de jugar en Suiza con lo que ello supone?

Estoy muy satisfecho con el equipo porque el partido de hoy [por ayer] no estaba planteado para jugar bien. Hay que ganar el partido con todas las dificultades y delante de un equipo extraordinario que pelea siempre, que siempre nos pone las cosas muy difíciles. Jugar contra Logroño es siempre un partido de Champions, un equipo que nos pone al máximo nivel.

Hubo un duelo de porterías esta vez.

Gurutz y Gonzalo están extraordinarios. Creo que hemos atacado mejor de lo que dice el resultado, al igual que Logroño. Gonzalo va a ser uno de los mejores porteros del mundo (ya lo es y no lo cambiaría por ninguno) y un jugador como Gurutz merece el reconocimiento después de tanto tiempo. Creo que le están llegando tarde muchas cosas pero la gente del balonmano sabe lo que da, lo que ha dado a sus equipos. Es un jugador al que cuando le salen bien las cosas -hoy no mucho- te alegras.

Faltaban muchas piezas en el Naturhouse y el Barça nunca se relajó. ¿Está de acuerdo?

Nosotros veníamos cansados. El problema de todo esto es el calendario. No es una queja de que me favorezca el calendario o no. Los jugadores son los protagonistas y no puede ser que vayamos a ver un partido y que los mejores jugadores no estén. Hay muchos que acaban lesionándose por el ritmo de partidos.

¿Cómo ve, de cara a la Asobal, la renovación de Jota?

No podemos perder gente importante. Y eso significa que tenemos mucha gente importante. Es una gran noticia.