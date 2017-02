Me gusta este proyecto de ir creciendo poco a poco, con los pies en el suelo». Son palabras de Jota González, pero no de ayer, sino del 8 de junio de 2007 en su presentación como entrenador del equipo (en aquel entonces Darien). Y aquí seguimos diez años después, creciendo. Ayer se hizo pública la renovación del pucelano (no se dijo por cuantas temporadas ¿?). Dicho de otra manera, el Naturhouse transmitió tranquilidad a jugadores, aficionados, fichajes potenciales y... posibles patrocinadores.

Jota González y el Naturhouse La Rioja son almas gemelas. Juntos han crecido. Siguen creciendo. Cada temporada, entrenador y equipo mudaban de piel, se hacían un poco más mayores. El técnico mejoraba en la dirección de los partidos, en la toma de decisiones y asumía las críticas como algo más que va en el cargo. Mientras, el Naturhouse llegaba siempre un poco más arriba que el año anterior. Y se logró la permanencia en Asobal sin apuros, la Copa del Rey, la EHF, la Copa Asobal, la Supercopa, la Champions...

Es imposible comprender la filosofía de este club sin la influencia del entrenador pucelano en estos últimos diez años. Si tuviera que destacar algo del maridaje Naturhouse-Jota, en mi modesta opinión, sería la atención a las categorías inferiores. Ya sé que pasan desapercibidas, pero jornadas técnicas con jugadores riojanos de base entrenándose en el Palacio de los Deportes bajo la dirección de Jota, y con la presencia de todos los jugadores de la plantilla, son labores de siembra. Imprescindibles para poder recoger. Buenas noticias para la siembra, Jota ha renovado. Brindemos por ello. Con un Rioja, claro.