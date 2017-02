Con Jota pero (aún) sin patrocinador

Logroño. El patrocinio del Naturhouse acaba para el Ciudad de Logroño a final de temporada. Y hasta la fecha, no hay señales de que el club llegue a un acuerdo con alguna empresa. Rumores, miles, pero en concreto no hay nada firmado, lo que provoca nerviosismo en la afición y en la plantilla. La incertidumbre mata. Por esa razón, el primero en dar el paso al frente ha sido Jota González, que ha acordado renovar al frente del Naturhouse sin importar el presupuesto que maneje el club el año que viene.

El presidente del club, Ángel Rituerto, aseguró, al respecto, que el club va a seguir adelante, con o sin patrocinador, y que los objetivos deportivos serán los mismos que hasta ahora. Recordó que hay seis jugadores con contrato en vigor (Ángel Fernández, Ángel Montoro, Imanol Garciandia, Luisfe Jiménez, Miguel Sánchez-Migallón y Carlos Molina) y si se tiene que cambiar la plantilla, no será la primera vez: «Se podrá bajar un escalón pero estaremos luchando por Europa como todos los años anteriores».

«Te necesitamos», le dijo Rituerto a Jota González. «Y la respuesta no podía ser otra», apuntó el presidente. Así las cosas, Jota González seguirá al frente del CB Ciudad de Logroño la próxima temporada, por lo pronto. Porque, aclararon, no han hablado «ni de cantidades ni de tiempo ni de nada».

LAS FRASES Jota González «No me preocupa saber si tendremos un gran proyecto; era el momento de dar un paso al frente»

Antes de aceptar su renovación, Jota González rechazó varias ofertas que tenía sobre la mesa, la inmensa mayoría de clubes europeos. Para llegar a tal decisión, el entrenador vallisoletano dio un paso al frente. «Cuando un presidente pone tanta insistencia en que te quedes y lo considera algo fundamental, hay que ser agradecido en esta vida y acordarse de mi primer año, cuando la directiva me apoyó durante una campaña cuando no era bien recibido», apuntó. «Ahora no me preocupa si vamos a tener un gran proyecto para la siguiente temporada, eso está en el aire, pero es el momento en que hay que dar un paso hacia adelante, y yo el primero, para ayudar al club e intentar hacer las cosas lo mejor posible tengamos lo que tengamos y en las circunstancias en las que estemos». En este sentido, afirmó que de haber habido un patrocinador quizá otra hubiese sido su decisión.

El pucelano reconoció que al margen de esos seis jugadores, no se ha confeccionado nada de la plantilla para la temporada siguiente: «Será lo que tenga que ser. A medida que las cosas se vayan retrasando, cada vez será más complicado».

Al margen de la noticia del día, sin duda alguna, el Naturhouse la Rioja viaja esta tarde a Barcelona. Lo hace Sin Rubén Garabaya ni Ángel Fernández, ambos por lesión, (y posiblemente sin Lazar Kukic por encontrarse en Serbia). Le espera el líder (17.00 horas, Movistar Plus), que ayer venció en Champions al Kadetten suizo (24-31) sin problemas. «Estamos teniendo los problemas donde menos jugadores hay, que son los diestros. Es la ley de Murphy. Vamos a Barcelona con los que están bien para tratar de hacer el mejor partido posible e intentar ganar», apuntó Jota González, que reconoce la dificultad de la empresa pero «siempre hay que ir con la ilusión de ganar».