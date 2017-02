En contacto con el Consejo Regulador de Rioja

Ángel Rituerto también habló del momento que atraviesa el club en la búsqueda de un patrocinador y comentó que no hay nada de nada, «ni cerca ni lejos». El presidente de la entidad afirmó que en diciembre «estábamos convencidos de que teníamos patrocinador, pero todo se quedó ahí». «Estamos hablando con varias empresas, pero hasta que no esté cerrado no hay nada», añadió Rituerto, quien insistió que en el mismo momento de llegar a un acuerdo con un patrocinador se informará de ello. Ahora bien, reconoció el presidente contactos con el Consejo Regulador, al que le presentaron una documentación y con quien tienen una reunión pactada para dentro de un futuro próximo. «No descarto nada», sintetizó. En el Consejo esperan documentación más detallada antes de avanzar en la idea de intentar cerrar un compromiso similar al alcanzado con el Baskonia.