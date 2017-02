Jota renueva... sin patrocinador

Jota González seguirá en el Naturhouse. O, para ser más exacto: seguirá en el CB Ciudad de Logroño, en un equipo del que aún se desconoce cómo se llamará y con qué presupuesto contará.

Porque, como ha explicado hoy el presidente de la entidad, Ángel Rituerto, el club sigue a día de hoy sin patrocinador, pero aún así ha decidido ofrecer a Jota la renovación porque, decía, "la situación era insostenible".

Por eso, cuenta, "hablé con Jota y le dije: te necesitamos". Y así, sin mucha más negociación, el entrenador pucelano, alma deportiva de este proyecto desde hace más de una década, se ha comprometido a seguir en Logroño. "Para nosotros", explica Rituerto, "el proyecto deportivo es importante. No estoy en la cabeza de los patrocinadores, pero nos parece importante que Jota este con nosotros".

"Acepto porque la insistencia para que me quede ha sido grande y quiero ser fiel a la gente que me apoyó en momentos duros, sobre todo en la primera temporada", ha explicado Jota. "La parte emocional también es importante. No me preocupa tener un gran equipo o no", afirmaba el entrenador, que reconocía haber tenido ofertas -"el club siempre ha sabido las ofertas que he tenido"- y también haberse planteado marcharse. "Pero me siento muy agradecido del cariño que he recibido aquí, y creo que es el momento de dar un paso adelante".

Los contactos

Según explica Rituerto, el club mantiene abiertos "algunos contactos" para conseguir patrocinador, pero "aún no hay nada", por lo que rogaba discreción a los medios de comunicación para no perjudicar unas negociaciones delicadas. Algo que ya pasó: Rituerto recordaba que en tiempos hubo negociaciones abiertas con Wurth, pero que los contactos se acabaron "por una pregunta inadecuada de un periodista".

También hay, explica, contactos con el Consejo Regulador, de los que no ha dado más detalles. También confía en algún tipo de presencia de Naturhouse. "En la misma reunión en la que nos dijeron que no seguía nos aseguraron que no nos dejarían tirados".

Pase lo que pase con esas negociaciones, Rituerto asegura que el club "seguirá". Ahora mismo hay seis jugadores con contrato: Ángel Fernández, Sánchez Migallón, Molina, Luisfe, Garciandía y Montoro. "Seguiremos peleando por Europa, aunque tengamos que hacerlo con otra plantilla, asegura.

"En otras temporadas el equipo estaba hecho apra estas alturas, pero ahora no. Es lo que hay", reconocía Jota.