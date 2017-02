«El Nantes está en su mejor año pero a mí me preocupa más la liga»

Tranquilo a pesar de la derrota, Jota González repasó el partido con la tranquilidad de saber que ya están clasificados para la siguiente ronda de Champions.

- ¿Qué se puede decir de este partido ante el Presov?

- Es de las muy pocas veces en las que el resultado es intrascendente.

- Más allá de la derrota, ¿se pueden extraer algo positivo?

- Sí, varias cosas. La primera es ver cómo se nos valora. Cuando ha terminado el encuentro, el Presov lo ha celebrado como si hubiera ganado la Champions. Eso significa que se nos ve mucho mejor más fuera que en casa. Me ha sorprendido muchísimo cómo lo han celebrado y quizá sea para mí lo más positivo del partido.

- Ha apostado por una defensa 5-1, ¿está contento con el resultado?

- Sí, a pesar de la cantidad de goles, en líneas generales, ha funcionado bastante bien. Se han robado balones pero no hemos estado hábiles en la salida del contragolpe. Y nos han metido muchos goles de contraataque. No hemos estado bien.

- ¿Y el ataque posicional del equipo?

- Creo que ha funcionado a ratos. Un día en el que no hemos ido a por el partido del todo y hemos preferido que jugaran todos salvo Rocas que el otro día jugó todo el encuentro y he preferido darle descanso y que jugaran Sanad y Javi Muñoz.

- El equipo no le ha perdido la cara al partido nunca.

- A mí me ha gustado mucho la raza de Víctor Vigo. Creo que es el jugador que ha demostrado que está dolido por lo que pasó el otro día y ha tenido mucha raza.

- Con el pivote no se podía jugar.

- No, ha sido imposible, imposible, imposible. Si hubiéramos podido jugar con él hubiera cambiado el partido.

- ¿Cuáles han sido los principales errores del Naturhouse?

- Uno de ellos es que no hemos sabido aprovechar las superioridades numéricas.

- ¿Y la otra?

- No hemos estado bien en el rebote, nos pasó igual ante Ademar. Cada vez que un portero para, el rebote no lo cogemos y eso nos penaliza.

- Muchos errores en el pase.

- Sí, se nos ha caído demasiadas veces el balón. Incluso al final hemos tenido opciones para ponernos a dos.

- Gran derroche de Miguel Sánchez jugando en el extremo y un rato en el centro.

- Era una papeleta complicada porque no había cambios. En la segunda parte, cuando le han dado dos golpes a Víctor, he preferido no arriesgar y le he puesto en el centro. Y además es cansado hacer el avanzado en la defensa 5-1.

- Y Javi Muñoz también ha aprovechado su oportunidad.

- Sí, Javi ha corrido bien el contraataque, lo que le ha llegado lo ha metido y tiene que seguir progresando en defensa. Pero lo ha hecho bien.

- Y ahora toca el Nantes que no ha dado opción a la sorpresa.

- Bueno, sí. Me da igual. Pasamos a la siguiente ronda y vamos a jugarla lo mejor posible. El Nantes está en su mejor año y ha ganado a equipos como Montpellier o PSG. Pero me preocupa más la liga.