Una manera de alejarse del frío

A pesar de que el Tatran Presov ya estaba eliminado de la fase de grupos de la Champions, su afición no quiso perderse el último encuentro. No faltó nadie, ni la mascota, ni las animadoras, ni la charanga que amenizaba los parones. Por no faltar, no faltó ni la presentación estelar, con las luces apagadas y fogonazos a la salida de cada jugador del Tatran Presov.

Una vez iniciado el encuentro los ánimos se calientan, pero no dejan de ser ánimos calientes en un pabellón frío. El Presov Handball Arena es un pabellón de grandes dimensiones y cuando no se llena (como ocurrió ayer) queda mucho asiento libre a la vista.

Con temperaturas máximas de cero grados en el exterior, la gente acude a los pabellones deportivos con ganas de ver un buen espectáculo y, sobre todo, calentarse.

Presentación con luces y fuegos, animadoras y músicas, el pabellón fue una fiesta

No es la del Presov una afición mal encarada ni agresiva. Aquí se anima a golpe de cartulina doblada, sobre la otra mano. Mientras, el animador no pronuncia el nombre autor de los goles, solo pronuncia un apellido para que toda la afición a coro grite la identidad del goleador.

Se marchó sin hablar mucho la expedición del Naturhouse La Rioja. Silencio en el autobús. Unos escuchando música, otros repasando el partido mentalmente, pero todos en silencio.

No es un equipo acostumbrado a perder, ni le gusta. El Naturhouse tiene ahora por delante el reto de enfrentarse el sábado al FC Barcelona, mientras asoma a lo lejos la eliminatoria a doble vuelta frente al Nantes. Y todo esto sin perder de vista la Liga, competición que te da la opción de volver el año siguiente a Europa y que se ha puesto cuesta arriba tras la derrota ante Ademar.