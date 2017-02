«Tenemos que demostrar que hemos aprendido de los errores»

Ángel Montoro fue uno de los jugadores que más minutos disputó el pasado miércoles ante el Ademar de León. El primera línea toledano anotó cuatro tantos pero no pudo evitar la derrota del equipo en una noche aciaga. Ahora, Montoro sólo piensa en cambiar el chip y considera que el partido de hoy les puede venir bien.

¿Cómo se repone el equipo de una derrota en un partido tan importante como el del miércoles en el Palacio ante Ademar?

Creo que tenemos que apartar las sensaciones con las que nos fuimos para intentar centrarnos lo antes posible en lo que tenemos que hacer.

¿Se trata de olvidar?

No olvidar, eso no. Pero sí apartarlo un poco y pensar en mejorar en lo que fallamos para corregirlo. Es la única manera que tenemos de no volver a tropezar en la misma piedra en posteriores partidos. Queda mucho por delante.

En el aspecto personal, usted llegaba después de una semana con molestias en la mano de lanzamiento pero jugó muchos minutos y fue capaz de anotar cuatro tantos.

Yo me encontré bien. Pero siempre prevalece el sentimiento que se queda en el grupo. Aunque tengas una actuación positiva siempre te queda la pena de no haber podido llevarte los puntos. Y más en un encuentro tan importante como era el del miércoles, en el que nos jugábamos la segunda plaza de la clasificación.

Sin margen de error

Lo que está claro es que el resultado ante Ademar convierte la segunda vuelta en un reto más apasionante todavía.

Sí, está claro. Ahora ya no tenemos margen de error.

Y además el próximo rival en liga es el todopoderoso Barcelona. El calendario no acompaña en ese sentido.

Bueno, tendremos que intentar darle mucha guerra al Barcelona. Igual que Ademar ha conseguido los dos puntos en el Palacio de Deportes de Logroño, igual nosotros podemos rascar algo en el Palau el próximo sábado.

Eso ya son palabras mayores. Sería la sorpresa liguera de los últimos tres años. ¿De veras lo ve factible o es una empresa totalmente imposible?

Es a lo que tenemos que aspirar como equipo. Para eso trabajamos duro en los entrenamientos y desde luego sería la mejor manera de remediar el traspié del miércoles.

Después del partido del miércoles parece que un viaje como el que exige el partido de Champions y además sin trascendencia alguna, al menos en cuanto a la clasificación se refiere, les viene a contrapelo. ¿Lo sienten así en el vestuario franjivino?

Pues en mi opinión nos pilla bien.

¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo explica?

Sí porque después de la derrota ante Ademar es la mejor oportunidad de demostrar si hemos mejorado en las cosas que hicimos mal y que nos llevaron a la derrota.

¿Cómo se afronta entonces el partido de esta tarde ante el Tatran Presov?

En mi opinión tenemos que afrontarlo como si se tratase de una entrenamiento, pero un entrenamiento de calidad. Un momento perfecto para poner en práctica las cosas que estamos trabajando durante los entrenamientos.

¿Qué recuerda del partido de ida en el Palacio de los Deportes de Logroño?

Recuerdo sobre todo que era un equipo muy duro en defensa. Esa sería su principal virtud.

¿Y cómo se contrarresta esa intensidad?

Nosotros tenemos que ir más fuerte aún en ataque. Esa es la mejor manera de poder con la defensa y sobre todo de evitar lesiones tontas.