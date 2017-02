«Es un paso adelante, pero por cómo hemos ganado»

Rafa Guijosa, técnico del Ademar, no podía ocultar su satisfacción: «Ha sido un partido más cómodo de lo esperado. Estoy muy contento pero no por ser segundo, que no significa nada, sino porque es un paso adelante y por cómo hemos ganado». El entrenador vio «mucha mejoría» para llevarse un triunfo que supone «un golpe de efecto y una alegría para la afición, pero sin olvidarnos de que quedan 13 encuentros por delante».