Con el corazón en una 'tablet'

Los cuatro meses que restan de competición prometen ser muy emocionantes para el Naturhouse y sus aficionados. Los segundos vivirán los partidos con el corazón en un puño; los primeros, con todos los datos en una 'tablet'.

El club y el Centro de Fisioterapia Las Gaunas presentaron ayer el sistema de monitorización de frecuencia cardíaca con el que vigilarán a la plantilla franjivina durante los entrenamientos y también durante los 60 minutos de partido. Todos los datos, en directo, van a parar a un mini-ordenador que permite conocer la frecuencia cardiaca de cada jugador en un momento determinado. «Así, el cuerpo técnico puede estar controlando esos parámetros para saber cuál es el nivel de entrenamiento y cuánto tiempo tarda en recuperarse de un esfuerzo», analiza Miguel Moreno, director del centro de fisioterapia Las Gaunas.

«Ahora queremos ver cómo optimizar los datos obtenidos durante esta pretemporada. Buscamos darle un plus al equipo», incide. Así, desde el banquillo, en un momento dado, el fisioterapeuta o el preparado físico puede saber si un deportista recupera bien después de varias acciones exigentes o si, por el contrario, necesita un reposo para evitar bajones de rendimiento. «Una 'tablet' refleja en la misma pantalla, jugador por jugador, la frecuencia cardiaca. A todos se les han hecho pruebas de esfuerzo y sabemos si están recuperando bien, si se está trabajando bien.. Seremos más eficaces», explica Miguel Moreno.

Pero, además del rendimiento, hay otra razón importante para hacer uso de este sistema de pulsómetros interconectados: la salud. «En una ocasión, comprobamos que un jugador no recuperaba bien. No sabíamos si se trataba de ansiedad porquer eran sus primeros entrenamientos en un nuevo equipo. Seguimos viéndolo, lo estudiamos y al final comprobamos que sufría una pequeña anomalía cardíaca y hubo que tratarlo», añade el director del centro de fisioterapia y medicina deportiva Las Gaunas.

La presencia de esta tecnología de control es cada vez más común en el deporte aficionado, aunque Moreno deja claro que no sólo vale con medir el ritmo cardíaco. «Es importante que los amateurs cuenten con estos sistemas, pero no sirven de nada si no se ha hecho una prueba de esfuerzo previa con un médico», concluye Moreno.