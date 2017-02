Ángel Montoro podría no viajar a Guadalajara

Jota González, técnico del Naturhouse, no era ayer optimista respecto a la recuperación de Ángel Montoro de cara al encuentro de mañana en Guadalajara: «Creo que no podrá jugar, ni tan siquiera viajar». Para el entrenador, los problemas que sufre el lateral derecho en el pulgar de su zurda, su mano de lanzamiento, son irresolubles en un plazo tan corto. Sin embargo, Montoro quiso apurar ayer hasta el final, probando la mano con tiros, entre notables muestras de dolor. «Sufro una pequeña fisura y y un esguince en la articulación, así que habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Me dificulta coger el balón», se sinceraba. «Pero hay que intentar estar siempre disponible», señalaba.

El cordobés se muestra esperanzado respecto a la segunda vuelta. «Los resultados nos ayudan a coger energía para intentar continuar. Se ha demostrado que se puede competir con el Barcelona y eso debe animarnos», concluía.