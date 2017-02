El Naturhouse juega hoy un amistoso en Valladolid

Logroño. El Naturhouse se desplaza hoy hasta Valladolid para disputar el segundo y último amistoso de esta pretemporada invernal. Los de Jota se enfrentan al Atlético Valladolid (Huerta del Rey, 20.30 horas) en un encuentro a beneficio de Procomar Valladolid Acoge. «Yo es que a los amistosos no les doy ningún valor. No espero ni más ni menos que el anterior. Nos vale para ir jugando y que a los jugadores no se les haga tan aburrida la pretemporada», reconocía ayer Jota González.

Ayer se incorporó a los entrenamientos del Naturhouse el primera línea brasileño Haniel Langaro después de su participación en el Mundial. Sobre la cita francesa habló Jota. Concretamente de la actuación de Ángel Fernández con España: «Ángel ha estado a un nivel altísimo, igual que Haniel con Brasil. Quizá Sanad ha pasado más desapercibido».

Hoy peligra la presencia del lateral derecho Montoro que ayer se lesionó en un dedo. La cita le servirá a jugadores como Javi García o Lazar Kukic para ir cogiendo minutos de competición. Albert Rocas probará cómo tiene el tobillo derecho.

Campaña de abonados

El Naturhouse anunció ayer que inicia la campaña de socios para la segunda vuelta. Los precios de adulto son 90 euros en tribuna, 70 en tribuna baja, 75 en preferencia, 65 en preferencia grada baja y 60 en los fondos.

La oficina del club estará abierta de 18.00 a 20.00 horas, de lunes a jueves. La forma de pago será al contado y no se aplicará ningún descuento.