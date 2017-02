«No siento que me haya ganado un hueco en la selección, eso se hace día a día en el Natur»

Ángel Fernández ha regresado del Mundial que se disputa en Francia. Por un lado se ha hecho un hueco por derecho en el proyecto del nuevo seleccionador, Jordi Ribera. Pero se marcha con el mal sabor de boca de la eliminación.

- A pesar de cómo ha sido el adiós de España, hay que darle la enhorabuena por su Mundial.

- Bueno. Yo ahora mismo no lo veo así. Ahora estoy muy jodido, la verdad, porque no esperábamos acabar así. Pero el deporte tiene estas cosas. Sólo pienso en descansar y recuperar fuerzas para volver el lunes a Logroño para entrenar con mis compañeros.

- ¿Ha podido dormir?

- Pues me acosté a las tres y media y no sé a qué hora me dormí. Me cuesta mucho dormir los días de partido y después de uno como el de ayer (por el martes) ¡imagínate!

- Si le parece vamos a repasar cómo ha sido su Mundial. Empezamos por el primer partido ante Islandia.

- Islandia y Túnez, los dos primeros, las sensaciones fueron similares. Estaba súper nervioso. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía así. Me presioné mucho a mí mismo porque quería aprovechar mi oportunidad. No era yo sobre la pista.

- Llegó el partido contra Angola y fue la explosión de juego de Ángel: nueve goles y mejor jugador del partido.

- Necesitaba algo así. En Irún lo hice bien pero no es lo mismo. Estamos hablando del Mundial. Es como si no te sientes parte del grupo hasta que haces algo así. Angola me sirvió, aunque haces un gran partido pero sabes que es contra Angola. Falta uno bueno contra selecciones buenas.

- Luego llegaron los encuentros contra Macedonia y Eslovenia en los que España certifica la primera posición del grupo.

- El de Macedonia y el de Eslovenia, que fue un partidazo, me sirvieron para coger confianza que luego se transmitió en los siguientes partidos. Ya se vio el Ángel Fernández de verdad.

- En octavos de final, contra Brasil, anotó tres goles y jugó la primera mitad.

- Ese partido me quitó unos diez años de vida y creo que a todos (risas). Además lo viví desde el banquillo y fue... Sabía que iba a caer de nuestro lado, que era cuestión de tiempo, pero no llegaba.

- Y por último, el fatal cruce de cuartos contra Croacia. Al final Jordi Ribera le dio la confianza en los minutos finales.

- Sí, fue gracias a la gran primera parte, en la que me salió todo. En ese sentido estoy muy contento por ver que el seleccionador confía en mí. Hice muy buen partido pero... No supimos controlar al lateral izquierdo y luego empezamos muy mal la segunda parte.

- ¿Qué os dijo Jordi Ribera tras el partido?

- Nos dijo que estaba muy satisfecho por el trabajo y que esto no ha hecho nada más que empezar.

- Un Mundial son palabras mayores y hasta ahora no había podido disfrutar uno como jugador. ¿Qué es lo que más le impresionó?

- El hecho de que sea en Francia lo ha convertido en espectacular: el trato, los pabellones, la gente... En octavos y cuartos había más de diez mil personas en el pabellón. Y todo el ambiente era balonmano. Dabas un paseo por la calle y te paraba todo el mundo. Francia es un país que de verdad vive el balonmano.

- Con esta actuación, ¿siente que se ha ganado una plaza en el proyecto del nuevo seleccionador?

- No. Siento que he hecho un buen trabajo. Pero esto se gana en el día a día. El derecho de ir a la selección me lo he ganado en el Naturhouse y es ahí donde tengo que seguir ganándomelo.

Continuidad

- El Mundial es un escaparate gigante. Cada gol que metía, el aficionado del Naturhouse le veía un poco más lejos de Logroño la próxima temporada?

- He respondido muchas veces a eso. Te digo lo mismo. Si pienso en el futuro creo que es un error. Lo mejor que puedo hacer ahora es pensar en el Natur, trabajar con el Natur, y el futuro ya vendrá. Solo pienso en seguir como hasta ahora en Logroño, conseguir los objetivos -que los llevamos bastante bien hasta ahora- y es lo único que me podría quitar el sueño por la noche.

- ¿Ha tenido muchos mensajes de ánimo desde Logroño y Cantabria?

- Pues ha pasado un día y todavía no he terminado de contestar a todo el mundo. Esto es lo que de verdad me hace pasar mejor este mal trago. Cuando te llama la selección y disputas torneos internacionales, recibes muchos mensajes de apoyo, de ánimo y hay mucha gente que te dora la píldora. Después de lo que pasó con Croacia en cuartos de final, todos los mensajes que he recibido, es lo que me da fuerza para seguir. Es la gasolina para seguir trabajando con más ganas.