«Tengo muchas ganas de volver a la pista y poder ayudar al equipo»

Termina el calvario de Javi García. El pivote manchego del Naturhouse disputó el sábado su primer partido después de mucho tiempo. Ahora espera con ganas el comienzo de la liga.

- Ha pasado mucho tiempo hasta verle de nuevo jugar.

- Me lesioné el 26 de septiembre y me operaron el 2 de octubre (contesta rápidamente).

- Fue el primer partido de la Champions, en Rusia. ¿Recuerda cómo fue la jugada?

- Sí, la recuerdo perfectamente. Era una superioridad, Haniel me pasó el balón y cuando salté para lanzar me empujaron en el aire. Al caer pisé el tobillo de un rival y sentí el 'crack'. Desde el primero momento sabía que tenía el tobillo roto.

- ¿Y en ese momento ya supo que tendría que estar cerca de cuatro meses fuera?

- Sí. Al notar el 'crack' sabía que tenía que pasar por quirófano y que me perdería la primera vuelta.

- No es la primera lesión grave que sufre. El año pasado también tuvo problemas con una rodilla.

- Sí, el año pasado es verdad que se me cayó un jugador del Oporto sobre la rodilla y me rompí el ligamento de la rodilla. Pero en aquella ocasión me libré de pasar por quirófano.

- Echando la vista atrás, ¿cómo recuerda estos meses de trabajo de rehabilitación lejos de sus compañeros?

- Duros, muy duros. Cuando entrenaba, aunque fuera con Xenxo en la banda, me sentía más o menos dentro del equipo. Estaba apartado en la pista pero hacía todo con ellos. Cuando peor lo pasaba era en los partidos. Cuando estaba en la grada, la sensación de querer ayudar y no poder es dura. Y en los viajes: jugar a la pocha, vacilar unos a otros. Cuando se iba el equipo cuatro días y yo me quedaba aquí se hacía duro.

- Ya que habla del equipo, ¿cómo ha visto a sus compañeros en estos meses que usted ha estado fuera de las canchas?

- Bien, muy bien. A pesar de las lesiones que hemos tenido, y con los partidos tan complicados que hemos tenido... Los encuentros que íbamos por debajo hemos conseguido sacarlos adelante.

- ¿En qué momento deportivo se encuentra?

- Me dieron el alta la semana pasada y he empezado a jugar. Pero es cierto que aún tengo el tobillo justo y hay ejercicios que se me resiente un poco. Y en las jornadas con dos entrenamientos se me carga.

- El equipo regresa a la competición el 4 de febrero. ¿Tiene esa fecha marcada en rojo en el calendario?

- Sí, sí (risas). Voy contando los días. El otro día antes de jugar contra Anaitasuna llevaba 116 días sin jugar. Tengo ganas de volver a la cancha y poder ayudar al equipo en esta segunda parte tan bonita que queda.

- ¿Qué nota le ponemos a Peciña y Garabaya que tenido mucho trabajo estos meses con su ausencia?

- Bien, la verdad es que muy bien. Han hecho un papelazo en ataque. Ahora estoy acojonado porque igual no juego ni en defensa ni en ataque.