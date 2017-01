El Sporting La Rioja vuelve a la competición

Logroño. Esta tarde (18.00 horas, Lobete) el Sporting La Rioja regresa a la competición después del largo parón navideño. Hay muchas ganas en el equipo riojano de volver a competir. Ahora mismo son primeras del grupo B de la División de Honor B, empatadas a puntos con el Aiala Zarautz.

El rival de esta tarde es el Garlan Legumbres, antepenúltimo en la clasificación, que no debería significar un obstáculo muy grande para las locales. Aún así, Luismi Ascorbe, técnico del Sporting, no se fía: «Cualquier rival te puede dar un susto como no estés concentrado al cien por cien. Afrontamos el partido con todo el respeto».

No ha sido una buena semana para las riojanas. Y es que varias de sus jugadoras han acusado procesos febriles y han tenido dificultades para entrenar. «No hemos podido trabajar como nos hubiera gustado, pero estas cosas hay que cogerlas como vienen», apunta Ascorbe.

La idea que tiene el técnico local es repartir minutos entre todas sus jugadoras. «Quiero dar minutos a todas pero para eso tenemos que tener el partido bien encarrilado, sin sustos», reconoce.

A pesar de que la competición ha estado detenida durante varias semanas, los responsables del Sporting La Rioja no han descansado. El equipo riojano ha buscado en el mercado de invierno posibles refuerzos pero, hasta el momento, no ha encontrado ninguna jugadora que encaje en sus expectativas. «Seguimos buscando, pero somos conscientes de que es muy complicado. Estamos trabajando con lo que tenemos y si luego viene algo, pues mejor», argumentó Ascorbe.

Con el encuentro de esta tarde, el Sporting La Rioja entra en la fase decisiva de la temporada. Las riojanas tienen por delante los partidos decisivos contra los aspirantes a ocupar las dos primeras plazas de la competición: Aiala Zarautz, Usurbil y, algo más descolgado, Beti Onak. El siguiente paso, en caso de clasificarse, será la lucha por el ansiado ascenso.