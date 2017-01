«Cuando vas al Mundial te acuerdas de la gente que siempre ha estado ahí»

El extremo del Naturhouse Ángel Fernández supo ayer que va a jugar el Mundial de Francia con la selección española. El cántabro estaba muy contento.

- Enhorabuena por la noticia. ¿Cómo se encuentra?

- Bueno, trato de asimilarlo pero creo que hasta que no pase algo de tiempo no me daré cuenta de lo que significa. Estoy muy contento de cómo han transcurrido las concentraciones y sobre todo la de Irún.

- En Irún se ha visto al Ángel del Naturhouse: bien en defensa, eficaz en ataque, sin miedo a jugarse los lanzamientos. ¿No le ha pesado la responsabilidad?

- Desde la concentración de Leganés me sentí muy cómodo. Los conocía a todos pero es difícil entrar en un equipo y sentirte cómodo, y menos en semana y media. Mi objetivo era trasladar a la selección mi nivel de Logroño y creo que se ha visto. Me han salido buenos partidos y la verdad que es genial, no me han podido salir mejor las cosas.

- Y compartiendo minutos con un hombre tan consolidado en el puesto como Valero Rivera.

- Cuando tienes en el puesto, para mí al mejor extremo izquierdo del mundo junto a Uwe Gensheimer, pues lo que hago es aprender de él. Creo que nos podemos coordinar genial.

- ¿Ha tenido alguna palabra especial Jordi Ribera con usted?

- La verdad es que el trato ha sido genial aunque Jordi no es alguien de muchas palabras. Creo que todo lo que hemos trabajado se ha visto el fin de semana en la pista de Irún. Han sido tres partidos muy buenos y, en lo personal, muy bien con Jordi Ribera.

- Cuando a uno le dan una noticia así, ¿de quién se acuerda?

- De los que siempre están ahí: de la familia, de los amigos más cercanos y de la gente que no solo te escribe cuando vas al Mundial. De los que te escriben cuando pierdes un partido de liga o cuando te quedas fuera de la selección. En definitiva, de los que están también en las malas y no solo en las buenas.

- ¿Qué le han dicho en casa cuando ha llamado para darles la noticia?

- No ha hecho falta, tengo a todos aquí conmigo (risas). Ya sabes que donde voy, muevo a toda la familia. Hemos estado comiendo con la familia, con ocho amigos que han venido de Cantabria, incluso con una gente de Logroño que ha venido a Irún a ver los partidos.

- ¿Cómo valora todo lo que vivió su compañero en el Naturhouse Gurutz Aginagalde?

- Cuando me enteré de que venía me hizo mucha ilusión. Creo que el balonmano le debía cosas y este fin de semana se ha visto recompensado: entrenar con la selección, debutar con 39 años, en casa, junto a tu hermano ¡y encima te sales! Me alegro muchísimo por él.

Gracias al Naturhouse

- ¿Qué le cuenta a todos los aficionados del Naturhouse que no paran de felicitarle en redes sociales?

- Allá donde vaya siempre hablo bien de la gente de Logroño y creo que es recíproco. Estoy muy contento con la gente de Logroño y espero que sigan como este año que han estado muy ligados al equipo porque son el principal baluarte del Naturhouse La Rioja.

- Su labor en el equipo franjivino no ha pasado desapercibida para los responsables de la selección.

- Si alguien está en la selección es porque en su equipo lo hace bien, te enseñan bien y si yo estoy aquí es en gran parte, por no decir todo, gracias al Naturhouse.

- Y ya que estamos, ¿con qué aspiraciones viajan a Francia?

- El objetivo es llegar lo más alto posible. Ya me conocéis del Naturhouse, en esta vida hay que ser inconformista y en el Mundial de Francia aspiramos a todo.