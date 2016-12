«A los Reyes les pediría un patrocinador»

Ángel Rituerto es un tipo directo. Sin medias tintas. Afirma que a día de hoy no hay patrocinador para el actual Naturhouse. Sí muchos contactos, «muchos de ellos muy cercanos pero hasta que no lo vea rubricado puedo seguir diciendo que estamos sin patrocinador», afirma el mandamás del CB Ciudad de Logroño. Pese a ello, el presidente del club franjivino recuerda que, con o sin espónsor, el equipo saldrá adelante. Y echa un órdago a la afición: «Estoy intranquilo por saber cómo van a reaccionar los aficionados si bajamos de nivel».

¿Qué balance hace de este 2016?

Como no podía ser de otra manera, excelente. Ni el más optimista podía pensar que a estas alturas de la Liga tuviéramos el récord de puntos desde que estamos en Asobal, cayendo en los partidos lógicos ante el Barça y el Ademar en León. También estamos clasificados matemáticamente para la siguiente fase de la Champions. Creo que ha sido una primera parte fantástica y de no ser por que perdimos contra el Chekhovskie en Logroño sería sobresaliente. Lo dejaremos en un notable alto.

«Hemos tenido muchos contactos, pero hasta que no vea nada rubricado diré que estamos sin espónsor» «Cuando le hable a Jota de renovar quiero ponerle encima de la mesa lo que vamos a tener» «A la afición le pido que si bajamos el nivel lo admitan y sigan apoyando al equipo como hasta ahora» «Ha sido una primera vuelta fantástica, de notable alto»

Y de las lesiones...

Las lesiones están ahí. No se puede hacer nada al respecto, no se pueden prevenir. No es un mal entrenamiento o problemas musculares. Eduardo Cadarso, en los primeros entrenamientos, se rompe el hombro. Javi García, en el primer partido de Champions, se rompe los ligamentos del tobillo, y lo de Pablo Cacheda... Es impresionante el destrozo que se hizo en la rodilla en una acción fortuita que ha realizado mil veces. Estamos acostumbrado a ello y antes del inicio de la temporada sabemos que pueden suceder. Que vengan en los puestos donde menos cobertura nos ha podido dañar el juego, pero vaya...

¿Se ha pensado en un sustituto para Cacheda?

En enero recuperaremos a Javi García y Edu Cadarso también podrá echarnos una mano. Leí hace unos días que este año teníamos menos presupuesto que el año pasado. Este año contamos con un jugador más que el año pasado desde el inicio. El fichar a un central es complicado porque tendría que tener las tres 'bes': bueno, bonito y barato. Bonito pueden ser todos pero el que es barato no es bueno y el que es bueno no es barato. Encima, si nos juntamos con que el central es el que lleva todo el juego del equipo... Tal y como está el mercado en estos momentos, hay que ir al extranjero. Traer un bueno, bonito y barato y que sepa el idioma es complicado.

¿Qué le va a pedir a los Reyes?

Un patrocinador.

¿No hay nada? La gente comenta que si un grupo de bodegas, que si la UNIR, que si...

A todos esos que hablan me gustaría que me presentaran a quien me va a patrocinar que igual llegábamos a un acuerdo. Pero no hay nada. No tenemos patrocinador.

¿Es algo que le preocupa? Hay mucho ruido en las redes sociales y la afición parece intranquila.

Claro. Las redes sociales parecen bastante menos intranquilas que yo. Pero soy consciente que si no tenemos patrocinador el club va a seguir adelante. Igual no luchamos por el segundo, pues igual; o sí. Recuerdo hace años que con el peor equipo desde que estábamos en Asobal quedamos quintos cuando estaban el Portland, el Ademar, Valladolid, etcétera. Uno nunca sabe cómo irá esto. Lo importante es el club. No es ni Ángel Rituerto ni Jota ni los jugadores. Como estoy convencido de que aunque no tengamos patrocinador vamos a estar ahí, estoy intranquilo pero por saber cómo van a reaccionar los aficionados. Están acostumbrados a un nivel y no sé si podrán adaptarse a otro nivel más bajo.

Nada rubricado

Habrá visitado empresas y posibles patrocinadores durante estos meses. ¿Cómo está la situación en general?

Hay que encontrar una empresa que crea que esponsorizar un equipo le va a aumentar las ventas, que va a ser buena publicidad y piense que la publicidad en el deporte es positiva. Aquí hay muchas -grandes, medianas y pequeñas- empresas que han llegado a ello sin publicidad o sin un patrocinio deportivo. Es difícil convencerles de que eso le va a dar más. Porque ya no hablamos de crisis sino de la realidad de la publicidad. Hay que encontrar a alguien que valore la publicidad de televisión por medio del deporte. Y que valore el deporte en Europa. Sobre el tema tenemos datos, y muy buenos, aunque al final tienes que encajar con una mentalidad empresarial. Hasta ahora, muchos contactos hemos tenido, muchos de ellos muy cercanos pero hasta que no lo vea rubricado puedo seguir diciendo que estamos sin patrocinador.

Revuelta estuvo en el Palacio el último partido de Champions. ¿Ha vuelto a hablar del tema con él?

No, lo de Félix Revuelta ya está cerrado. El año pasado cuando hablé con usted sobre el tema por estas fechas, ya sabía que no iban a seguir.