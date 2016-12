«Jota es mi amigo y si le pido renovar aceptará; pero a un amigo no le hago eso»

La renovación del entrenador, un amigo suyo, no faltó en la entrevista: «Cuando hable de renovación quiero ponerle sobre la mesa lo que vamos a tener».

¿Cuál es el futuro de Jota González en el club? ¿Qué quiere el club?

Estamos como estamos.

¿Depende del patrocinador?

Jota recibe todos los años muchísimas ofertas. Me consta que este año ha recibido más de diez. Nosotros siempre antes de Navidad empezábamos a hablar del futuro del equipo para las dos siguientes temporadas. Sabíamos lo que íbamos a tener y empezábamos a trabajar sobre ello. Ahora no es así. Y hay que partir de una base: Jota es amigo mío. Yo sé que si le pido a Jota renovar, renueva inmediatamente tanto si hay patrocinador como si no lo hay. Y a un amigo mío no le hago eso. En ningún momento le he dicho nada de renovar porque cuando se lo diga quiero ponerle encima de la mesa lo que podemos tener. Y como no lo sé, no quiero que cometa un error. Jota se autopresiona mucho.

Eso salta a la vista.

Quizá para él sería mejor no tener patrocinador y no tener la presión de ganar todos los partidos en la Asobal por su autopresión más la que se puede generar alrededor. Pero desde luego yo sé, y por eso no lo he hecho, que si le digo a Jota de renovar dirá que sí. Él sabe cuál es la situación y creo que lo mejor es esperar.

En Aragón el público no respondió al descenso de nivel; en León y Valladolid, sí. ¿Cree que ha crecido la cultura balonmanística en La Rioja como para seguir apoyando al equipo?

En conocimiento, por supuesto que ha crecido por todos los años que llevamos en Asobal. Tienen que saber de balonmano. Pero este año tenemos menos abonados que cuando estábamos en Plata.

Hay un sector muy fiel.

Es fiel, pero veremos si bajamos el escalón. Y lo de entender de balonmano, tiene su parte buena y su parte mala. Antes, lo que hacía el equipo iba a misa. Ahora, empezamos a tener un entrenador en nosotros mismos. Hay algo que parece que no va a cambiar y que será el futuro es el siete contra seis y no se puede hacer en Logroño. La gente se pone muy nerviosa. Ya lo juegan todos los equipos: el Kiel, el Reihn Nekkar Lowen, el Barça, el Metalurg y el Elverum lo hacen por sistema...

¿Qué mensaje dejaría a la plantilla?

Que sigan como hasta ahora, que se den cuenta de que es importante para el club y para ellos estar donde estamos. Que por ello tenemos grandes posibilidades de buscar un espónsor viable para seguir en la misma línea. Que no hay ningún equipo pequeño, que para ganar a cualquier equipo debemos estar al cien por cien y que la superioridad se demuestra en el campo y corriendo. Es decir, les pido que sean tan profesionales como lo están siendo y que tengan una actitud ganadora como hasta ahora.

Y a la afición, ¿qué le diría?

Le pido que siga apoyando al equipo como hasta ahora y que el equipo seguirá adelante. Si tenemos que bajar un escalón lo admitan y sigan apoyando al equipo.