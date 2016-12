EL NATURHOUSE AGUANTA MEDIA HORA

No hay manera. El Barcelona sigue siendo el rey. Y parece que no hay forma de destronarle. Puedes jugar muy bien, como el Naturhouse de la primera parte, que el cuadro azulgrana seguirá en el partido gracias, sobre todo, a su inmensa calidad individual. Es que cuando el equipo no funciona, aparecen los Wael Jallouz, Raúl Entrerríos, Kiril Lazarov o Gonzalo Pérez de Vargas para dar el golpe en la mesa.

Ayer en León, el Ciudad de Logroño jugó una gran primera parte pero se empezó a diluir cuando Víctor Vigo se quedó sin aire y pidió ser reemplazado. Hasta ese momento, todo iba sobre ruedas, el Naturhouse comandaba las acciones y hacía desesperar a los azulgrana. Porque el Naturhouse salió enchufadísimo en la semifinal. Muy intenso en defensa y certero en ataque, los chicos de Jota González mostraron en la primera parte su mejor versión, que a ratos fue brillante. En esos primeros parciales, la retaguardia franjivina comandada por Rubén Garabaya, marcó límites a una primera línea blaugrana bastante atascada. El joven Dika Mem, en la derecha, y Thimothey N'Guessan, en la izquierda, no podían encontrar huecos para lanzar y cuando lo hacían chocaban contra un efectivo Richard Kappelin.

En el área opuesta, Víctor Vigo hizo mover espléndidamente al equipo, mareando a veces a Viran Morros, Cedric Sorhaindo y compañía, buscando, sobre todo, el lateral defendido por Dika Mem con los latigazos de Haniel Langaro. El brasileño hizo mucho daño con los cinco goles que marcó en esa primera parte. Cuando Vigo se marchó, todo cambió. De la noche a la mañana. El equipo riojano bajó drásticamente sus prestaciones y de un 11-14 favorable se pasó, en un abrir y cerrar de ojos, a un 16-15. Y de ahí hasta el final. Porque el bloque carbura distinto sin el central de Camariñas. Tampoco juega bien cuando el 14 franjivino está cansado.

El equipo riojano jugó brillantemente hasta que Víctor Vigo fue sustituido

La suerte tampoco se alió con el Naturhouse. Absolutamente todos los rebotes quedaban en manos culés, que volvían a tener balón para marcar. Para colmo, en el segundo final, Jallouz marcó el 18-17 parcial antes del descanso.

En la segunda etapa, todo cambió. Mientras que el Barcelona hacía uso de sus recambios, que incluso elevaron su nivel, el Ciudad de Logroño se fue diluyendo, desapareciendo del partido. Sanad se marchó lesionado del tobillo, Vigo ya no movía al equipo como antes, Langaro y Montoro empezaban a fallar más y Garabaya se mostraba más lento en sus defensas.

También es cierto que apareció la figura de Gonzalo Pérez de Vargas, que no jugó la primera parte, para ahogar muchos de los intentos franjivinos. También hizo acto de presencia Kiril Lazarov. El lateral derecho macedonio, junto a Wael Jallouz y el pivote polaco Kamil Syprzak, empezó a marcar diferencias. El Barça trazó una raya y sentenció: «Hasta aquí».

Los azulgrana comenzaron a martillar la portería de Gurutz Aginagalde al tiempo que Pérez de Vargas clausuraba su portería. El equipo de Xavi Pascual abrió un hueco de seis goles (28-22) y sentenció el encuentro.

O eso pareció, porque en los minutos finales, el Naturhouse se volvió a meter en el encuentro. Gracias a un estelar Gurutz Aginagalde, que paró los lanzamientos de Lazarov y Jallouz, y a un Ángel Fernández acertadísimo (y dueño de uno de los goles más preciosos de la jornada con una rosca en vaselina), el equipo franjivino recortó diferencias.

Quedaban menos cinco minutos y el Naturhouse caía 30-27. Pero el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Y se lo recordó al Naturhouse en último arreón que acabó con el encuentro. Al final, el Naturhouse aguantó una gran primera mitad y se diluyó en la segunda. Pero se marchó de León dejando un buen sabor de boca, poniendo en aprietos a todo un Barcelona, que hoy buscará su séptima Copa Asobal consecutiva, frente al Granollers, que eliminó el Ademar.