El técnico azulgrana opinó que el Naturhouse planteó «un partido muy complicado» al Barcelona. «No he estado del todo satisfecho en la primer parte de algún detalle que hemos tenido a nivel defensivo como encajar algún gol de 14 metros. En la segunda parte hemos solucionado eso. He cambiado de portería porque Borko Ristovski no ha estado fino pero Gonzalo Pérez de Vargas sí», dijo. «Hemos estado concentrados absolutamente todo el partido, incluso cuando íbamos por debajo», añadió.