«Aunque dé la sensación de estar cerca, estamos muy lejos»

Jota González afrontó la rueda de prensa posterior al encuentro relajado. Considera el técnico franjivino que el Naturhouse, pese a estar cerca de ganar al Barcelona, está muy lejos del conjunto blaugrana.

- Decía en la previa que quería que su equipo tuviera el carácter de un equipo grande como el Barça. ¿Ha demostrado el equipo esa competitividad?

- Sí. Nosotros queríamos competir y ganar, y al final no ha sido posible. Siempre hablamos de que estamos un poco cerca, pero al final ellos siguen marcando la distancia y siguen demostrando que sus planteamientos y su forma de jugar e intensidad te termina destrozando. También creo que hay otras claves.

- ¿Dónde ha estado la clave de la derrota?

- La clave está en ese final de la primera parte en la que cambio a Víctor Vigo, que es el central que dirige el juego, y pongo a Miguel Sánchez-Migallón. Se modificó la defensa, se presionó más sobre Langaro, que lo estaba haciendo muy bien. Ahí nos hemos perdido. Otra de las claves es que han jugado muy bien cada vez que estaban en inferioridad. No hemos sido capaces de sacar ventaja de esas superioridades, sobre todo en defensa. Y otra más es cuando aparece Gonzalo Pérez de Vargas. Ha marcado una diferencia muy importante y han sido capaces de defender muy bien todas las situaciones que hemos intentado plantear. Incluso las distintas defensas y nos han superado en el lanzamiento exterior, en los uno contra unos y hemos ido muy ahogados.

- ¿Con qué sabor de boca se marcha?

- A veces da la sensación de que estamos cerca pero aún estamos lejos para llegar a este nivel. El problema es que cuando las cosas están saliendo bien tienes que cambiar. Siempre es complicado. En defensa encajamos demasiados goles. La diferencia en portería es importante.

- Sin Víctor Vigo bajan mucho las prestaciones del equipo. ¿Está de acuerdo?

- Sí. También cuando está cansando. Es un central nato y a Miguel le pedimos demasiado, le mareamos de un sitio para otro y no se hace a ningún sitio. Cuando desde la grada de Logroño me piden que quite a Vigo para darle descanso, hoy es un claro ejemplo de lo que es un central nato. Hay situaciones en las que se puede hacer cambios y otras que no. A toro pasado, esas situaciones son ventajistas.

- Decía que todavía el Naturhouse está lejos del Barça.

- Del «casi» a ganar hay un tramo muy grande. Ellos controlan muy bien los partidos y saben muy bien lo que tienen que hacer. Todavía nos queda.

- ¿Qué le pareció la actuación arbitral?

- Algunas cosas, sobre todo en la segunda parte, no me gustaron. Algunos penaltis que el contacto era fuera. Detalles puntuales pero intento fijarme en el equipo.

- ¿Cuánto ha envejecido en estos meses de la primera vuelta?

- Al final, un entrenador envejece mucho. Es mucha tensión, muchísima presión, muchísimos partidos. Ahora llega un momento de descanso a ver si somos capaces de limpiar un poco la cabeza para la segunda vuelta.

- ¿Qué balance hace de esta primera vuelta?

- Creo que positivo, sobre todo de resultados, es inmejorable. Luego hay sensaciones mejores y peores en distintos momentos, pero ha habido mucho esfuerzo.

- ¿A la vuelta de vacaciones sabremos algo de su renovación?

- Generalmente hablamos a la vuelta. Este año no lo sé. Tampoco sé cómo lo tiene de claro el club. Yo tampoco lo tengo claro.