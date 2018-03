Un poco de oxígeno para el Promete Las riojanas superan al Araski (59-47) y mantienen vivas sus opciones de permanencia VÍCTOR SOTO Logroño Sábado, 10 marzo 2018, 20:15

El Campus Promete ha logrado un importante triunfo (59-47) ante Araski para mantener vivas sus escasas opciones de permanencia den Liga Dia. En un partido raro, con dos cuartos para olvidar y unos últimos quince minutos de buen baloncesto y acierto, Jovanovic y Sofia da Silva han sido claves para que las riojanas puedan tomar un poco de oxígeno

Con un comienzo para olvidar de ambos conjuntos (tres puntos en cinco minutos de juego), no se podía esperar mucho del partido. Parece que los aros se han cerrado para ambos, en una serie de despropósitos del que las riojanas han salido, en principio, mejor paradas gracias a Gidden (9-2, m. 8) aunque Aldalur ha limado diferencias para acabar el primer parcial 9-6. No ha cambiado la dinámica del segundo, que se ha saldado con un paupérrimo 19-18 para las riojanas, aunque con algunos detalles. Por fin se ha logrado acierto exterior (dos triples de la vitoriana Silva) y Jovanovic ha llevado el peso de las riojanas. Pero el encuentro no alzaba el vuelo.

Ha sido Jovanovic, con tres triples casi consecutivos (el primero, en el minuto 26, ha sido el estreno desde la línea exterior de las riojanas), la que ha roto el partido. Un parcial de 11-0 en la recta final del cuarto ha permitido a las de Julián Martínez soñar con el triunfo y poner el 34-25 para encarar los últimos diez minutos. Jovanovic y Sofía da Silva han sabido mantener el rumbo correcto a pesar de los ataques exteriores de las vitorianas, que anotaron cuatro triples en cuatro minutos para minimizar la diferencia hasta el 42-38. Quedaban cinco minutos para sufrir y las locales lo han sabido hacer, olvidando sus dos malos primeros cuartos y sacando casta y calidad para llevarse el triunfo. Con dos triples de Jovanovic y Estebas, el Palacio ha podido respirar tranquilo hasta lograr una clara victoria (59-47) que da un punto de esperanza al Promete.