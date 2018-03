LIGA DÍA Victoria en Guernica o descenso Julián Martínez, entrenador del Promete, habla con sus jugadores durante un tiempo muerto. :: El triunfo del Estudiantes sobre el Quesos El Pastor permite a las riojanas decidir su futuro este fin de semana, aunque la derrota les lleva a LF2 | El Promete se mide al Lointek con la obligación de ganar para mantener su sueño MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 17 marzo 2018, 15:30

El Campus Promete amanece este sábado en Liga Femenina. Lo que ayer parecía una quimera, hoy es una realidad porque el Estudiantes, que había perdido sus veintitrés encuentros, ganó ayer su primer partido de la temporada. Y además, alcanzó una victoria (76-64) muy productiva para las riojanas, al menos por unas horas, pues el cuadro zamorano también pelea por la permanencia; el madrileño ya sabe que la próxima campaña jugará en Liga Femenina 2.

El Promete tenía dos opciones en este último sábado de invierno: acudir a Guernica (18.30 horas) descendido o viajar con la ilusión del milagro que vivió ayer su primer episodio en el polideportivo Magariños y pensar que tendrá continuidad hoy. De él depende, ya que las cuentas son claras. Su las riojanas ganan, sumarán su quinta victoria, se colocarán a un triunfo del Quesos El Pastor y disfrutarán una semana más de la máxima categoría del baloncesto español. Si pierden, podrán comenzar a planificar su futuro en Liga Femenina 2, salvo sorpresa propia de despachos. El gran problema del Campus Promete es que no le vale el empate a victorias con el club castellano, sino que debe sumar una más, pues tiene perdido el basket average, ya que el Quesos ha ganado sus dos partidos a las riojanas.

Pocos pensaba que el Estudiantes pudiera ganar ayer. Pocos creen en la capacidad del Promete para sorprender al Lointek, sexto clasificado de la Liga Dia, con doce victorias y once derrotas. Pero ayer, el Estudiantes dominó a su adversario desde el primer cuarto y sembró las diferencias finales en el segundo (21-15) y cuarto cuartos (18-12) para sellar un triunfo que le permite recuperar una pequeña parte del orgullo perdido y generar una inquietud imprevista en el cinco castellano, pues ayer estaba convencido de finiquitar su permanencia y respirar en los dos encuentros que le restan.

La empresa para el Promete sigue siendo exigente. Imposible, no, porque en el deporte no existe esa palabra, pero muy complicado, sí. Además de ganar hoy al Lointek tiene que ser superior a IDK Gipuzkoa y al Perfumerías Avenida. Quinto y primer clasificados. Tremendo reto. El Quesos El Pastor se medirá al Girona, segundo en la tabla, y al Uni Ferrol, cuarto. Es decir, puede perder perfectamente los dos encuentros que le restan.

Ahora bien, las cuentas no sirven más allá del compromiso de esta tarde. El Lointek no firma una temporada regular, pero en la segunda vuelta ha logrado mejorar sus prestaciones. Las riojanas pueden apelar al partido que vivieron en la primera vuelta, en el que superaron a las vascas en Logroño, si bien los recuerdos por sí solos no llevan a la victoria. Necesitan jugar mejor que su adversario para, al menos, forzar la guerra de nervios con las castellanas unos días más.