LIGA DIA La última esperanza del Promete Vanessa Gidden busca la canasta ante Bembibre. :: sonia tercero Las riojanas necesitan ganar al Araski (18.00 horas) para seguir soñando con la permanencia V. S. LOGROÑO. Sábado, 10 marzo 2018, 00:46

No hay más balas para el Campus Promete. Ni más recursos. Las cuentas resultan claras: restan cuatro partidos y las riojanas deben ganar tres duelos más que el Quesos El Pastor de Zamora. No sólo no hay margen de error, sino que hay una dependencia clara respecto a un rival. Pero el sueño de la permanencia debe seguir estando ahí hasta que se difumine y deje la temporada 2017/2018 como una campaña para olvidar.

Las riojanas reciben (18.00 horas, Palacio de los Deportes, Teledeporte) al Araski. Las vitorianas se han quedado en terreno de nadie, ya salvadas y con remotas opciones de llegar al 'play off', por lo que lo que resta de curso se presenta como una exigencia personal y una prueba a las ganas de demostrar de cada una. Todo lo contrario que en el Promete, donde las necesidades acucian.

Las de Julián Martínez Alman se presentan a la cita de hoy con una baja muy sensible: Leslie Knight continúa con problemas en su rodilla derecha tras una torcedura grave en el partido ante Girona de hace dos semanas y se espera que pueda estar disponible para el próximo encuentro, contra Gernika. Sin la máxima anotadora del equipo y una de las más regulares, a Vanessa Gidden, Laura Herrera y Sofía da Silva les toca dar un paso adelante. Porque en la pintura es donde las alavesas tienen a su jugadora más destacada.

Julia Forster probará el juego interior de las riojanas, que no podrá contar con Leslie Knight

Julia Forster acumula más de 10 puntos y 9 rebotes durante toda la temporada. Más que un físico poderoso, destaca la entrega y la buena colocación de la estadounidense, que le permite jugar cerca del aro y ser muy importante en el rebote defensivo. Una ex del Promete, la joven Umo Diallo, pone la fuerza mientras que Laura Pardo ayuda en la rotación interior para dar frescura a su compañera. El cerebro del Lacturale Araski es Roselis Silva, una base con buena muñeca y muchos puntos (casi 10 por noche), ayudada por Izaskun García. En el lanzamiento exterior, el protagonismo recae en su base y en Marta Tudanca, que estuvo un año en Logroño, capaz de sacar los colores a los rivales si no recibe una defensa cercana. Ane Miren Aldalur, Arrate Agirre y Natalie Van den Adel cierran la rotación exterior de las alavesas.

Si bien el Lacturale Araski no atraviesa un gran momento (ha ganado un partido de los últimos cinco, aunque ante varios de los rivales más fuertes de la categoría), se trata de un rival siempre peligroso. Más para un equipo riojano que necesita un baño de autoestima y de esperanza. Porque ganar esta tarde es el primero de los pasos para mantenerse con vida. Mañana, los ojos estarán puestos en lo que ocurra en el duelo castellano-leonés entre Bembibre y Quesos El Pastor (12.00 horas). Las primeras están salvadas; las segundas, a un solo paso. Si ganan las zamoranas y no lo hacen las riojanas, el descenso será un hecho.

El LF2 visita Valencia

Mientras, el Campus Promete de Liga Femenina 2 visita esta tarde (19.15 horas) al Valencia. Las riojanas buscan su sexto triunfo ante el sorprendente segundo clasificado.