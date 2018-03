LIGA DIA Última bala en la recámara Angelique Robinson encara un ataque del Campus Promete contra el Girona. :: Sonia Tercero El Campus Promete necesita ganar esta tarde en Ferrol para seguir soñando con la salvación MARTÍN SCHMITT Sábado, 3 marzo 2018, 01:10

Logroño. El Campus Promete está contra las cuerdas. No tiene ningún margen de error. Una victoria del Quesos El Pastor mañana en la pista del Mann Filter prácticamente condenaría a las riojanas, que están obligadas no solo a ganar esta tarde (19.00 horas) en Ferrol ante un Star Center que tiene unos números envidiables en casa. Las logroñesas deben recortar sí o sí los dos encuentros (y el basket average) que el Quesos El Pastor le aventaja si no quieren decender de categoría.

Pero no será una misión sencilla. El conjunto gallego ocupa la cuarta plaza de la Liga Dia (con quince victorias y seis derrotas) y sólo el líder, el Perfumerías Avenida, y el segundo clasificado, el Spar Citylift Girona, le han podido ganar en casa. Pero el Promete, que podrá recuperar a una Leslie Knight que se lesionó el partido anterior ante el equipo gerundense, no debe fijarse en esos datos. Las de Julián Martínez necesitan la victoria si pretenden continuar su lucha por la permanencia.

Las jugadoras de Lino López forman un equipo compacto que ha tenido muy pocos fallos durante la temporada, lo que le ha permitido mantenerse entre los mejores equipos de la Liga. La escolta norteamericana Jamie Weisner es la referente del bloque gallego, decisiva tanto en anotación como en capturas, promediando 15,4 puntos y 4,2 rebotes por partido. También destaca su compatriota Alexis Prince, que cumple su primera temporada bajo la dirección de Lino López y aporta 14,6 anotados, y 6,5 rebotes de media. La tercera estrella del Star Center-Uni Ferrol es la pívot española Beatriz Sánchez, con 12,2 puntos y 6,5 rebotes por encuentro. Podrían completar el 5 titular gallego la base británica, Rachael Ann Vanderwall y el ala-pívot española María Pérez.

Martínez indicó que se trata de un encuentro, lógicamente, «importante». Más allá de las matemáticas, el entrenador del Campus Promete dio algunas pinceladas del rival del conjunto ferrolano. «Se trata de un equipo fuerte, con un modelo de juego atípico, con exteriores que postean y grandes que juegan por fuera», comentó el preparador andaluz. «Presentan un dibujo atípico en el campo. Son el equipo que menos rebotea y tendremos que intentar ganar esa partida en el juego interior y cometer pocos errores en las pérdidas de balones. Eso nos dará opciones de ganar el partido», añadió.