Un tropiezo en el buen camino El Clavijo supo reaccionar tres veces ante un líder intratable y con mucha punteríaEl Breogán se mantiene en la primera plaza y deja a los riojanos obligados a seguir peleando VÍCTOR SOTO Viernes, 13 abril 2018, 00:02

logroño. Una derrota. Dieciséis puntos de diferencia. Adiós a una racha de cuatro triunfos consecutivos. Y un Palacio de los Deportes despidiendo al equipo con una cerrada ovación. Aparentemente incomprensible y contradictorio y, sin embargo, merecido y justo. Porque el Robusta Clavijo cayó ante el líder, el Breogán, por 76-92, pero volvió a dejar en el parqué buenas sensaciones y características que se han ido forjando a lo largo de la temporada para dotar al equipo de garra, actitud defensiva y capacidad de sufrimiento.

Ayer, hasta en tres ocasiones estuvieron contra la lona. Y en las tres resucitaron. Pero los lucenses no son un rival cualquiera. Se están jugando el retorno a ACB, cuentan con una de las plantillas más completas de la categoría y ayer, además, exhibieron un golpe demoledor. Puntería extrema (un 69% de triples), unos arrolladores Sulejmanovic y Stainbrook y un Salva Arco, en el exterior, que pasaba casi desapercibido, pero que convertía en oro todo lo que tocaba.

Muchos argumentos en contra como para lograr el triunfo, pero también un acicate para seguir creciendo y creyendo antes del crucial duelo ante Araberri del próximo viernes en el Palacio, un partido de la liga del Clavijo y que puede acercar a los riojanos a la permanencia.

Los riojanos aguantaron hasta los últimos minutos, cuando se les nublaron las ideas y fallaron las fuerzas

El de ayer fue un choque a tacadas, un duelo de ataques desesperados y defensas cerradas. Con un ritmo trepidante se desarrolló el primer parcial. Saltó a la pista un Breogán con un acierto inmaculado que en apenas tres minutos logró poner un incontestable 2-14. Contra las cuerdas tras recibir las primeras combinaciones de un púgil de categoría súper-pesada, el Clavijo tuvo la entereza de reaccionar. La defensa, como siempre, tenía que ser su camino de la salvación. Se agazapó en las cuerdas, esquivó golpes, encadenó varios ataques y respondió con un 'upper', un parcial de 0-9 que acabó con un triple de Coggins (11-14, m. 5). Con esa igualdad y una velocidad eléctrica, los triples de Cabot y Phillip y un 2+1 de Bieshaar pusieron por primera vez a los riojanos por delante (20-18), pero los lucenses se rehicieron.

Como demostrarían posteriormente, su juego en el poste iba a resultar determinante, con Stainbrook, Sulejmanovic y Demetrio. Al final del primer parcial se llegó con un 21-30, diferencia que se mantuvo durante el inicio del segundo, pero que se abrió a partir del minuto 14. La maldita pintura penalizaba a los riojanos, que encajaron un parcial de 0-9 para llegar al 33-50. Con una renta casi muy similar se marcharon ambos equipos al descanso (37-52).

Parecía pintar bastos cuando, nada más volver de los vestuarios, Úriz anotaba un triple que volvía a lanzar contra la lona a los riojanos. Tocaba remontar y no poco, sino 18 puntos. Pero si algo ha aprendido el Clavijo en estos últimos tiempos es a creer. No baja los brazos. Cabot y Phillip se pusieron las pilas y redujeron la brecha a diez puntos y, con un parcial de 8-0, la distancia se minimizó a cinco. Dos errores en la elección de tiro, de Moto en la esquina, y ya sobre la bocina de Carlos Martínez, impidieron meter más presión a los de Natxo Lezkano, que encararon los últimos diez minutos con un acuciante 60-67. El Clavijo creía y se esforzaba, aunque el Breogán parecía siempre guardar una velocidad más para que los problemas no se multiplicasen.

Soñaron los riojanos con el triple de Phillip que puso el 63-70, pero la realidad era otra. Christian Díaz replicó con otro lanzamiento exterior y entonces se nublaron las ideas. Tres ataques consecutivos en la misma jugada errados, otro mal lanzamiento, dos tiros libres errados por Yates... Y el Breogán sin bajar el pistón. Se repitieron los 12 puntos de desventaja (63-75, m. 34) y poco después, el vendaval arreciaba con un Sulejmanovic en estado de gracia. Con la sensación de que casi se había rozado la remontada, el tanteador, cruel, despertaba a los aficionados: 69-88. Punto y final, a pesar de que faltaban dos minutos ya intrascendentes, que sólo sirvieron para que se llegase al 76-92 final y que el Clavijo se quedase, después de muchas jornadas, lejos de su rival, aunque con el premio del apoyo de su público.

