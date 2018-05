«Ya estamos trabajando para Leb Plata. Debemos crear un equipo que ilusione de nuevo a la afición y vuelva a Oro» Juan Bernabé, presidente del Clavijo, durante la entrevista con Diario LA RIOJA. :: / ENRIQUE DEL RÍO Bernabé considera que «el presupuesto súper ajustado» ha impedido «hacer mejor las cosas» Juan Bernabé. Presidente del Clavijo VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Jueves, 24 mayo 2018, 23:56

El Clavijo cerró la temporada con un descenso deportivo. El segundo consecutivo. Pero este verano parece que no habrá salvación por la vía administrativa. Juan Bernabé, presidente del club, lo tiene claro y ya trabaja en un equipo que vuelva a militar en Plata ocho temporadas después. A la espera de la decisión del técnico Jenaro Díaz, que tiene sobre la mesa una oferta de renovación a pesar del descenso, el futuro del club pasa por su delicada economía, con una deuda en retroceso pero todavía abultada, y por enganchar a un público y unas estructuras debilitadas en los últimos años.

- ¿Cómo evaluaría la temporada?

- Ha sido muy difícil. Todos eran nuevos jugadores, excepto Carles Bravo, y eso se nota. Te pasa factura. Cuando se quisieron enterar, ya había pasado media temporada.

LAS FRASESPresupuesto «Si las instituciones nos reducen las ayudas más de un 20% será difícil volver a donde debemos estar» Técnico «Jenaro tiene en la mesa la renovación. Ha devuelto la ilusión a la afición y nos prestigiaría que se quedase»Cantera «No hay ningún club en La Rioja que pueda aportarnos jugadores. Deberemos tirar de profesionales»

- Encadenar un segundo descenso da mucho que pensar.

- Nuestro problema es que contamos con un presupuesto súper ajustado. La deuda nos sigue lastrando. Sin ella, las cosas se podrían hacer mejor, con jugadores más contrastados y nos ayudaría a consolidarnos en una categoría que creo que Logroño y La Rioja merecen.

- ¿Qué se puede hacer con esa deuda?

- Hay que seguir pagando, como durante estos seis años en los que he estado en la presidencia. Tenemos que buscar otro milagro y conseguir un patrocinador, como en los años tan duros de la crisis con Éniac, Knet&Éniac, Cocinas.com o Robusta. Tengo esperanzas de que volvamos a encontrarlo.

- ¿Ve alguna opción de permanencia por vía administrativa?

- No la veo. Este año debemos mentalizarnos y ya estamos trabajando para jugar en Leb Plata. Debemos crear un cuerpo técnico y un equipo que devuelva la ilusión a la afición, gane partidos y en el mínimo plazo posible volvamos a estar en Oro.

-¿Va a ser un proyecto nuevo?

- Tenemos que mantener las estructuras de este año porque, aunque hemos descendido, creo que el equipo ha dejado muy buenas sensaciones en muchos de los partidos.

- ¿Se ha planteado dar un paso a un lado? ¿Habría alguien dispuesto a coger las riendas del club?

- No y no hay nadie dispuesto, mucho menos con la deuda existente.

- En un momento como éste , con el descenso, es cuando más se podría echar mano de la cantera y cuando el club menos capacidad tiene para lograrlo.

- No hay ningún club en La Rioja que pueda aportarnos jugadores de ese nivel. Hay muchos juveniles que apuntan muy alto e intentaremos contar con algunos, pero hoy por hoy deberemos seguir tirando de jugadores profesionales.

- ¿Es difícil sacar canteranos?

- Siempre resulta complicado, es cuestión de años. Si las cosas van bien, los técnicos se pueden dedicar más a la cantera, pero si van mal, es más difícil. Queremos darle una vuelta, una vez más, y si tenemos la oportunidad de contar con Jenaro, si está dispuesto y quiere, puede aportar muchísimo. Pero sacar buenos jugadores se logra a base de tiempo: cuatro, cinco años...

- ¿Se arrepiente de algo de lo que pasó con la escisión de la cantera, sobre todo viendo el tirón del proyecto del Logrobasket?

- No me arrepiento. Estoy encantado de que haya un club más y de que esté haciendo las cosas bien. Pero en aquel momento, había que cambiar las cosas y dar otro tipo de formación a los niños.

- ¿Qué va a pasar con Jenaro Díaz?

- En la mesa tiene la renovación. Creemos que es un gran profesional, que ha logrado devolver la ilusión a los aficionados y creemos que podría ser una buena baza y nos prestigiaría que se quedase. Va a tener ofertas, pero tendrá que valorar cómo se le trata y cómo le dejamos trabajar.

- Jenaro hablaba de un proyecto que pudiese crecer y le van a ofrecer lo contrario...

- Es lo que hay. De este año hemos participado todos. El deporte es difícil, pero los equipos suben y bajan y lo vamos a intentar el próximo año.

- ¿Puede volver el Clavijo a Leb Oro?

- Estoy convencido de que puede volver a Oro si logramos apoyos en breve, en uno o dos años. No me doy más plazo. Pero hay que jugar y ganar. Llevamos dos años bajando y, como dice Jenaro, es donde nos toca estar. Hay que volver a ganar partidos, ilusionar al público y, a partir de ahí, que la afición se involucre y pague. Que el Palacio esté lleno nos ayudaría a llevar al equipo hacia arriba.

- El baloncesto riojano había llegado a sus cotas más altas y este año se ha producido el descalabro, con los descensos de Clavijo y Campus Promete.

- Es un paso atrás importante. Cuantos más esfuerzos ponemos todos, el deporte te da este palo. Creo que el Promete no merece haber bajado porque han puesto toda la carne en el asador y creo que el año que viene volverá a estar en Liga Femenina.

Falta de público

- Otra vez más, el público no ha respondido. ¿Cómo se puede cambiar?

- Nuestros aficionados quieren ver ganar. Quizás no es tan importante estar tan arriba. Si lo conseguimos en Leb Plata, seguro que habrá más gente. Los aficionados no perdonan las derrotas. Hay que crear un proyecto que ilusione. Este año, cuando hemos necesitado apoyo, daba gusto ver el Palacio. Pero ha sido fruto de que los dos últimos meses hemos empezado a ganar.

- Si Jenaro se queda, ¿habrá más renovaciones?

- Si Jenaro se queda, lo que me encantaría y creo que nos ayudaría a crecer mucho, seguro que habría jugadores que renovarán con nosotros.

- La temporada empezó mal, con el técnico incorporándose tarde por sus compromisos con la selección. ¿Se arrepiente?

- Ha lastrado que Jenaro llegó tarde, pero también nos ha costado traer a los norteamericanos. Con los trámites de extranjería, llegaron dos meses tarde. Adala, Tre Coggins... Y también la salida de Olekaibe, que era uno de los pilares. Su marcha pesó muchísimo. Con él, hubiese sido otro equipo. Cuando llega Phillips, que es del estilo, el equipo dio un paso adelante importante.

- ¿Le ha dado rabia que un jugador que ha sido dos veces mejor base de Leb Oro y de la casa, como Borja Arévalo, haya estado en Logroño sin equipo porque decidió no seguir en el Clavijo mientras ustedes necesitaban jugadores?

- Sí, cómo no. Es una pena que no nos hayamos entendido. Siempre le he sacado la cara cuando ha estado en nuestro equipo y me da rabia que no haya habido un acercamiento. Pero creo que en este caso tendría que haber sido por su parte, no por la nuestra.

- En dos momentos clave de la temporada, dos clavos del ataúd los pusieron Antonio Pérez y Alberto Ruiz de Galarreta. ¿Percibió ganas de venganza?

- Creo que no. Antonio, como buen profesional, vino a ganar cuando teníamos nosotros el partido y no supimos llevárnoslo. Y Gala, con su garra, su categoría y su raza, jugó muy motivado contra nosotros y no hay nada que decir. No supimos defenderle y nos ganaron bien ganado. Sólo quitarse el sombrero. Creo que no hay rencor, sino que los profesionales se deben a sus clubes y deben intentar ganar siempre.