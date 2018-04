LEB ORO Una temporada en 40 minutos El Clavijo se la juega hoy ante el Sammic, un rival directo por la permanencia El que salga ganador del duelo (21. 00 horas) entre los actuales colista y penúltimo podría alcanzar la salvación VÍCTOR SOTO* VSOTO@DIARIOLARIOJA.COM Viernes, 20 abril 2018, 00:34

logroño. Ha sido una temporada larga de 34 jornadas, algo casi olvidado en Leb Oro. Pero que se puede resolver en 40 minutos. Todo el trabajo acumulado durante ocho meses puede tener sentido esta noche o quedar suspendido hasta la última jornada, en otro dramático partido en el que la salvación se vuelva a poner en juego.

A la pista de Azcoitia saltarán dos equipos necesitados. La clasificación así lo proclama: último, contra penúltimo. Sammic Hostelería contra Robusta Clavijo. Pese a todo, no son los únicos que hoy jugarán contra un rival, el reloj y los nervios. Tres equipos más se encuentran en la misma situación: Força Lleida, Barcelona B e Iberostar Palma. Cinco conjuntos igualados a once triunfos y uno más, el Huesca, con 12, que podría precipitarse si no espabila en estas dos últimas jornadas.

Así que en un pulso de matices, lo que asegura la permanencia son los triunfos. Esta noche (21.00 horas), los de Jenaro Díaz pueden dar un salto importante en la tabla, porque dejarían al Sammic a un triunfo y con el 'basket average' a favor de los riojanos, lo que se sumaría a la ventaja con la que ya cuentan respecto a Barça B y Huesca. Pero, de momento, las matemáticas deben quedar apartadas.

Jenaro Díaz cuenta con las dudas de Carlos Martínez y Tre Coggins, que forzarán para llegar al partido Bulic y Serrano, en la zona, y el riojano Ruiz de Galarreta y De Ciman, desde fuera, pueden guiar al Sammic

Lo que importa es lo que suceda sobre el parqué. Y los logroñeses no llegan en las mejores condiciones. Después del varapalo que supuso perder en la pasada jornada ante el Araberri, con un triple en el último segundo, estos últimos días han estado marcados por las dolencias de Tre Coggins y Carlos Martínez. El estadounidense se entrenó ayer con sus compañeros, mientras que el coruñés sigue arrastrando problemas de tobillo. «Será complicado, pero seguro que hacen todo lo posible por llegar al partido y ayudarnos», explicaba Jenaro Díaz en la previa.

Con una rotación que en el último mes ha sido cortísima, con ocho jugadores, la ausencia de dos podría resultar grave, aunque el asturiano minimiza esta cuestión: «Los que están van a sumar. Los que jueguen y estén bien van a estar más minutos. Hay que pensar en el bien colectivo por encima del individual».

Los de Azcoitia, mientras, se han aferrado a la permanencia con dos triunfos en las tres últimas jornadas, aunque necesitan más. Y por eso el club vasco ha planteado el partido como una fiesta, en la que va a estar arropado por toda su afición (los riojanos no estarán solos, ya que un autobús de aficionados acompañará al equipo).

En las filas del Sammic Hostelería destaca el papel del pívot Mirza Bulic, que promedida diez puntos y cinco rebotes por partido. En la zona también está brillando, sobre todo en la recta final de la temporada, Víctor Serrano, un jugador de 2,12 metros con facilidad para el rebote, especialmente el ofensivo. La anotación exterior es cosa del riojano Alberto Ruiz de Galarreta, que volverá a encontrarse con el equipo al que defendió durante seis temporadas, De Ciman y Montgomery Evans. La dirección del equipo vasco recae en Aitor Zubizarreta y el joven Gaizka Maiza, que se está adaptando a la categoría y sorprendiendo con su tiro exterior y su capacidad para asistir.

Para Jenaro Díaz, la clave del partido estará en «creer». «El más experto no es el que sacará el partido, sino el que más corazón ponga y más unido esté», señalaba. Por eso, esta semana ha recalcado el mensaje de convicción y refuerzo para el equipo, que cada uno crea en sus posibilidades y no se agarren al polivalente Yates, como ocurrió ante el Araberri. Porque la permanencia hoy es cosa de todos.

