«Subir no sólo va a depender de hacer un buen equipo» Jacinto Carbajal, durante la entrevista en Logroño. / JUAN MARÍN Jacinto Carbajal, con dos ascensos a sus espaldas con Cáceres, ha tomado las riendas del Promete V. S. LOGROÑO. Miércoles, 30 mayo 2018, 23:42

Jacinto Carbajal (Cáceres, 1980) es la primera y, de momento, única cara del Campus Promete de cara a la próxima temporada. En el técnico extremeño, con dos ascensos a sus espaldas, están puestas las esperanzas para devolver al primer equipo a Liga Dia.

- ¿Qué le ha convencido del proyecto? ¿Siente que ha dado un paso atrás?

- El de la Fundación y el del equipo ha sido siempre un proyecto interesante. Surgió esta oportunidad que me motivaba mucho y vengo muy ilusionado. Puede que hayamos elegido un camino más largo para volver a la élite, pero no es un paso atrás porque vengo a un sitio muy asentado y con gran estructura. Intentaremos hacer las cosas bien y devolver cuanto antes el deporte de máxima categoría a Logroño.

«No hemos elegido el camino más corto, pero creo que va a ser el correcto»

- ¿Pudo haber fichado por un equipo de Liga Femenina?

- Se han movido muchos banquillos: Zamora, Zaragoza, Bembibre... Sonamos en algún sitio, pero esta opción me apetecía, era un sitio que me resultaba muy atractivo. Pudo haber opciones de Liga 1, pero estoy muy contento. No hemos elegido el camino corto, pero creo que va a ser el correcto.

- Con dos ascensos, sabe lo que hay que hacer para subir pero ¿resulta sencillo?

- Es muy difícil. Experiencia creo que tengo y con los medios y las ganas que hay aquí, a ver si lo logramos. Pero más que hablar de ascenso, hay que hablar de llegar a la fase.

- La LF2 es ahora más competitiva. ¿Cree que el Promete puede mantener la filosofía y la base?

- El nivel ha ido subiendo y cada año los clubes se recuperan más económicamente. Los equipos son más competitivos, cuesta meterse en fase y siempre hay equipos que se quedan fuera... Creo que el Promete tiene medios y se puede hacer un proyecto para buscar el objetivo del ascenso. Intentaremos dar espacio a la continuidad, a las jugadoras jóvenes, a las riojanas, que deben tener protagonismo, y afrontando algún fichaje. Poniendo todo en la coctelera podemos obtener un proyecto interesante.

- ¿Cuál es su idea de baloncesto?

- Todos los técnicos tenemos una filosofía o manera de trabajar pero luego hay que adaptarse a lo que tengamos. Vamos a intentar contratar los perfiles que más se adapten a lo que el club quiere. Hablar de características es de cara a la galería. Lo que hay que hacer es buscar gente comprometida, con ganas, que quieran ascender, con hambre de máxima categoría. Y saber que vamos a trabajar tanto o más que cualquier equipo de la Liga Dia.

- ¿Habrá retorno a plazo corto?

- Ojalá podamos hacer bien las cosas y ascender, siendo conscientes de que no es fácil. Subir no sólo va a depender de hacer un buen equipo, sino de muchos factores. Y se tendrán que conjuntar todos para que en la fase de ascenso podamos lograrlo. Ahora bien, hay que ser ambiciosos.

- Se le va a pedir que tenga dos ojos mirando al primer equipo y también atento a la cantera, para llevar adelante ese proyecto de transversalidad. ¿Lo sabe?

- Sí. Creo que es interesante aportar lo que pueda para que el club siga creciendo en la idea de potenciar el talento y enlazar los distintos equipos y las distintas categorías. Es un trabajo que no es fácil, pero vamos a intentar ayudar y meternos en esa idea, para que de aquí a un tiempo podamos sacar resultados.