Sergio Llull regresa a las canchas ocho meses y medio después de lesionarse

Ocho meses y medio después de la grave lesión de rodilla que sufrió con la selección española, el pasado 9 de agosto, Sergio Llull reaparecerá mañana con el Real Madrid, en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, contra el Panathinaikos. Después de ser operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y de una dura rehabilitación que ha ido narrando en las redes sociales a través de mensajes, fotografías y vídeos, Llull ha consultado con los especialistas y consensuado con el cuerpo técnico del Real Madrid su vuelta a las canchas en uno de los encuentros más decisivos de la temporada, según adelantó 'Onda Cero'.

«Una hipotética Final Four no me la pierdo seguro. Para eso queda poco más de un mes (entre el 18 y el 20 de mayo). Pero hay que ir poco a poco, paso a paso. Tampoco sería bueno para el equipo que me precipitara e intentara volver antes», aseguró Llull.

El Baskonia se la juega hoy

Sergio Llull

Mientras, el Kirolbet Baskonia está contra las cuerdas y apurará sus opciones ante el Fenerbahce Dogus en el tercer partido del 'play off' de la Euroliga, que cambia de escenario y se disputará hoy (21.00 horas) en el Buesa Arena de Vitoria.

Los azulgranas tienen la primera oportunidad para seguir vivos en la serie previa a la Final a Cuatro de la competición continental que se celebrará en Belgrado en el mes de mayo. Los dos primeros encuentros cayeron del lado del cuadro turco, que llega a la capital vasca con un 2-0 a favor y tres partidos para meterse en la Fase Final.