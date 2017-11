SELECCIÓN Una selección sin marcianos Sergio Scariolo, durante un partido de la selección española. / REUTERS La guerra FIBA-Euroliga reduce las opciones de España de llegar al Mundial AMADOR GÓMEZ MADRID. Lunes, 27 noviembre 2017, 23:52

«Estos jugadores pondrán ilusión, compromiso y ganas», garantizó este lunes Sergio Scariolo en alusión a los 16 internacionales convocados para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de China 2019, contra Montenegro (el viernes en Podgorica) y Eslovenia (el domingo en Burgos). Sin las estrellas de la NBA y también sin los jugadores que participan en la máxima competición europea por la guerra entre la FIBA y la Euroliga, el seleccionador nacional destacó que los convocados «que no son 16 marcianos, han aceptado con entusiasmo» la llamada pese a que dentro de dos años seguramente no disputarán el Mundial tras haber sido ellos -los integrantes de una 'selección B'- quienes logren la esperada clasificación de España.

«Tenemos muy claro que lo que hay es un entrenamiento y un partido y los que te han llamado han sido claros y honestos contigo y has acudido o declinado la convocatoria. Los jugadores se encuentran cómodos con nosotros porque nunca les he fallado al mantener lo que les había prometido y en este caso la situación es muy clara. Un deportista de cierto nivel sabe que cuando defiende una camiseta de las más admiradas y envidiadas no tiene que plantearse otra cosa que hacerlo bien, sabiendo que hay condicionantes y no son excusas para dar todo lo que podemos», subrayó el técnico italiano.

Convocados Arteaga (Estudiantes), Barreiro (Zaragoza), Colom (Kazan), Jaime Fernández (Andorra), Sergi García (Zaragoza), Llovet (Obradoiro), López-Arostegui (Joventut), Oliver (Herbalife), Paulí (Herbalife), Rabaseda (Herbalife), Sebas Sáiz (Burgos), Álex Suárez (Zaragoza), Fran Vázquez (Tenerife), Vega (Burgos), Vicedo (Estudiantes) y Vidal (Joventut).

Scariolo, que insistió en que afronta esta polémica primera 'ventana' de selecciones, «con el máximo de ilusión y posibilidades», ha tenido que «conjuntar a un equipo que pueda competir», consciente desde hace ya un año de que muy probablemente no podría contar ahora con jugadores de la NBA y de la Euroliga. Por ello creó una concentración en verano en Benahavís (Málaga) previa al Eurobasket, «en la que estuvo el núcleo de esta convocatoria». «Si pensamos en los hándicaps probablemente no terminamos. Mejor pensar en positivo. No empezamos de cero. Lamento que no estén aquí por lesión Javier Beirán (le suplirá Jonathan Barreiro) y Pablo Aguilar, porque hubieran sido dos jugadores fundamentales», añadió Scariolo tras la concentración de la irreconocible selección española en Guadalajara, con el veterano Fran Vázquez (Iberostar Tenerife) como capitán.

La fase de clasificación comenzará el viernes con el duelo ante la poderosa selección de Montenegro y el domingo, en Burgos, jugarán ante Eslovenia.