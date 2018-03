BALONCESTO Un reto, una racha y un deseo Evan Yates anota durante un entrenamiento del Clavijo. :: díaz uriel Los de Jenaro Díaz recuperan a Tarik Phillip pero no a Carlos Martínez para intentar abandonar el farolillo rojo de Leb Oro El Clavijo visita hoy a un Palencia que pugna por engancharse al 'play off' VÍCTOR SOTO* VSOTO@DIARIOLARIOJA.COM Viernes, 9 marzo 2018, 00:48

logroño. La temporada enfila su recta final y el Clavijo la ve, a día de hoy, desde la última posición de la tabla. La situación más incómoda, la que debe servir de espoleta para sacar garra y corazón con el único objetivo que se ha barajado esta temporada: lograr la permanencia.

Hoy, los riojanos visitan (21.00 horas) al Chocolates Trapa Palencia después de ganar al Tau Castellón. Hace una semana, los de Jenaro Díaz hicieron un alarde físico y de entrega para, jugando con siete hombres, superar a un rival en forma. Para hoy, el técnico recupera a Tarik Phillip, que durante la semana no ha podido entrenarse por problemas de tobillo, pero no a Carlos Martínez. También estarán en la lista Gutenius y Balamou, que no jugaron en el partido anterior por decisión técnica. «Contra Castellón jugaron los que yo creí que estaban bien porque había mucha responsabilidad», explicó ayer el técnico asturiano. «Gutenius y Balamou han entrenado muy bien esta semana y estarán. Pero contra Castellón estuvieron tan bien los del primer relevo que no hizo falta más rotación», incidió, quitando hierro a la decisión tomada.

La ayuda de todos puede ser necesaria para acometer un reto grande, superar a un rival que trata de engancharse al 'play off'; encadenar una racha positiva de dos triunfos, algo que no ocurre desde hace cinco meses (cuando se venció en la segunda y en la tercera jornada) y, sobre todo, lograr un deseo: salir de la última plaza.

Desde que Alejandro Martínez tomó las riendas del Palencia hace tres jornadas, los castellanos han ganado sus partidos.Los ex del Clavijo Garrido, Pressley o Busma, además de Miso, Grimau o Pino son algunas de las armas de los palentinos.

«De aquí al final todos los partidos son importantes. Siempre digo que esos partidos, si no nos dan, que tampoco nos resten. Si jugar ante Palencia nos ayuda a estar más intensos, más concentrados y a seguir en la línea en que estamos, fantástico. Pero hay que ir a competir y a por el partido», aseguró ayer el preparador.

El Chocolates Trapa se presenta a la cita cargado de moral. En el último partido derrotó a Breogán en su feudo y se ha convertido en el primero en conseguirlo. Además, desde que tomó la dirección del equipo Alejandro Martínez, hace tres jornadas, los palentinos no han caído derrotados. Y, sobre todo, han cambiado de sistemas. Han pasado de un juego más estático a otro más alegre, con muchos ataques, como el que también le gusta a Jenaro Díaz. Eso se ha notado especialmente en tiradores importantes, como el veterano Andrés Miso, que en Lugo anotó 12 puntos, con tres triples. «Ahora practicamos un baloncesto más dinámico, más rápido, probablemente más vistoso. Con Joaquín Prado jugábamos más situaciones ofensivas largas, tardábamos más en tirar», explicaba ayer Miso a El Norte de Castilla.

Con esa dosis de moral, están brillando nombres muy importantes en la categoría. Así, en la zona, el Palencia se ha reforzado recientemente con Busma, un viejo conocido de Logroño, que se suma al potente Ruffin, al veterano Urko Otegui y al anotador Cvetinovic, capaz de jugar por dentro y por fuera, incomodando siempre a las defensas rivales.

En la dirección del equipo, Enric Garrido, otro ex del Clavijo, Miso y Campara comparten trabajo, mientras que desde fuera Pressley, otro ex de los riojanos, Jordi Grimau (máximo anotador palentino), Sergi Pino y Carlos Toledo pueden desequilibrar un partido. «Pressley es uno de los mejores jugadores de la categoría; Grimau y Pino dan equilibrio y saben jugar y qué decir de Otegui o Garrido, que son instituciones respetadas en Leb Oro. Es un equipo de muy buenos jugadores con mucha experiencia», analizaba Díaz.

Todos ellos tratarán de mantener la imbatibilidad bajo la batuta de Alejandro Martínez. Pero el Clavijo ya sabe lo que es ganar a los castellanos. Lo hizo en la primera vuelta y, si repite hoy, podrá respirar un poco más tranquilo a la espera de afrontar una serie de grandes finales.