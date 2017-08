«Quiero gente que tenga las mismas ganas que yo»

Es el nuevo entrenador del Clavijo para la temporada 2017/18, que ya está cerca de comenzar. Mueve los hilos desde la distancia en todo lo referente a contratación de jugadores y programación de la pretemporada, allá por el final del mes de agosto, justo cuando empieza el Campeonato de Europa en el que se encuentra con la Selección Española como ayudante de Sergio Scariolo. Jenaro Díaz ha viajado con cierta regularidad a Logroño desde que dejara el Khimki ruso, hasta que ha llegado marzo, en que ha comenzado de nuevo a trabajar con los internacionales españoles. Su esposa María, exjugadora y hermana mayor de Cristina Hernández, que milita en el Promete de Liga Femenina 2, es de Logroño y suele venir con frecuencia a visitar a familiares y amigos.

- ¿Tuvieron algo que ver esos viajes para gestarse su fichaje por el Clavijo?

Nombre Jenaro Díaz Fernández Fecha nacimiento 3/4/1971 Lugar Oviedo TrayectoriaPrimer entrenador Playas de Santa Pola (Leb Plata, 2007/2008) y Viopisa Gijón (Leb Plata, 2008/2009) Ayudante Selección española desde 2004. Real Madrid (Joan Plaza, 2006/07) (Eurocup) y Khimki de Moscú (Sergio Scariolo, Rimas Kurtinaitis, 2010/16) (Eurocup. 2) Actualidad Técnico ayudante de Sergio Scariolo en la selección española para el Campeonato de Europa. (Campeón del Mundo en Japón 2006). Campeón de Europa (2009, 2011 y 2015). JJOO (Plata en Atenas 2008 y Londrés 2012 y bronce en Río 2016).

- El club había mostrado interés desde hace tiempo. He hablado muchas veces con Juan Bernabé y con Ángel Ibáñez. Logroño es como mi segunda casa y es la de mi mujer. Valoro muchísimo a la gente de Logroño y me gusta el sitio. Siempre miré esa opción con cierto cariño. Una vez que se confirmó la presencia en LEB Oro intentamos formalizarlo cuanto antes el contrato y empezar a estructurar todo.

- ¿Había que esperar a conocer la Liga dónde iba a jugar el equipo?

- No tanto esperar por mi parte, como por ambas. Me ilusiona entrenar en Logroño y acepto el reto.

- ¿Por cuánto tiempo ha firmado?

- Hemos firmado un año y uno más según los objetivos marcados y cumplidos. Me gusta esta forma de involucrarme en el club.

- Ésta va a ser su primera experiencia como primer entrenador en LEB oro. ¿Cómo la asume?

- Sí, es mi primera experiencia. Hay dos maneras de aprender de la vida. Una son los libros, que te enseñan cosas y luego la vida te pone a prueba. La segunda es la de la vida, que te pone a prueba y luego aprendes. Yo también tuve mi primera experiencia de quedar campeón del mundo en Japón, también la de ganar la Eurocup con el Real Madrid y después tuve la suerte de repetir la experiencia dos veces más con el Khimki. La experiencia no es primera ni es segunda. Creo que lo que vale es la intensidad con que la que la tomes y la pasión que le pongas. Por es eso me tengo que rodear de gente que tenga las mismas ganas que yo. Y no digo la misma idea, sino las mismas ganas.

La confianza del jugador

- ¿Qué puede aportar al Clavijo?

- No me gustaría tecnificar demasiado. Todo lo que hacemos en la vida es una excusa para conocernos a nosotros mismos y conocer gente. Creo que voy a ayudar al jugador a que tenga confianza en sí mismo, a que juegue bien y a intentar hacer un sentimiento común, que es lo que me gustaría que pasase este año en el Clavijo.

- Ha estado casi todo un año viendo baloncesto.

- He estado siete meses, de junio a marzo de este año, sin estar en un equipo. He tenido ofertas de China, pero me parecía raro ir para allá. He visto al Clavijo cuatro o cinco veces, en Logroño o en Oviedo. He seguido al Promete de Liga Femenina, y al de Liga Femenina 2, donde juega la hermana de mi mujer.

- ¿Con qué estilo de juego se podría identificar?

- Creo que el juego es de los jugadores, no del entrenador. El entrenador lo que hace es acompañarles y que puedan desarrollar y sacar lo mejor que tienen ellos, siempre de una manera altruista. A mí me gusta un baloncesto donde el pase tenga una importancia grande y en el que en defensa haya un esfuerzo colectivo también muy grande.

- ¿A partir de una buena defensa, un buen ataque, o al revés?

- Todo está conectado. Es verdad que si el balón pasa por todos, es como que la energía les llega a todos. Si en defensa tenemos un buen esfuerzo, una buena comunicación, podemos tener un buen ataque. Sin embargo, solamente un buen ataque no te garantiza una buena defensa. Hay que trabajarlo todo mucho.

- ¿Es amigo de los tanteos cortos?

- Yo creo que hay que valorar todo. No se puede simplificar. Eso de que si nos meten menos de 70 puntos ganamos, no es cierto. Me gusta mucho defender, pero también me gusta mucho atacar.

- ¿Da libertad de acción a sus hombres o es de esquemas encorsetados?

- Me gusta que los jugadores tengan su libertad de juego, pero colectiva, que no convirtamos el baloncesto en un deporte individual, sino que asumamos responsabilidades pensando en el colectivo.

- ¿Las figuras tienen trato especial con usted o prefiere gente que trabaje a tope?

- Siempre hay que cumplir unos mínimos. Yo creo en el jugador con talento, pero hay que cumplir unos mínimos de esfuerzo y de trabajo.

Entrega y lucha

- ¿Va a seguir compatibilizando su trabajo en el Clavijo con el de la selección?

- No. Yo vengo al Clavijo y dejo la selección. Las 'ventanas FIBA' no me permitirían trabajar en las debidas condiciones con mi club y por eso hemos decidido dejar la selección durante la campaña.

- La capacidad económica del Clavijo no es buena. ¿Podrá conseguir un buen equipo, que ilusione de nuevo a los aficionados?

- Hoy por hoy, está todo proporcionado. El que tiene más dinero, tiene mejor equipo. Pero creo que hay otras cosas que unen, que dan esfuerzo, que dan sentimiento y pienso que la dinámica nos puede ayudar. Quiero, en juego y en resultados, estar un poco mejor que en el nivel económico al que podamos llegar. Yo creo que estaría bien salvarse a falta de dos o tres jornadas y estaría muy bien estar peleando por los 'play offs' . El sobresaliente sería jugarlos.

- ¿Es ese el objetivo?

- No, yo me planteo que el equipo cada día luche más, que se entregue más, que vayamos todos en el mismo barco. Hablar de objetivos me parece muy difícil ahora mismo. Y me gustaría conseguir que cada vez vaya más gente al pabellón.

- ¿Qué tipo de jugadores están intentando traer?

- Estamos creando una estructura que dé energía, juego colectivo. Buscamos mucha energía en los exteriores para defender, algo que nos faltó el año pasado y hubo equipos que nos pasaron por encima por eso. Estamos buscando tiradores y referencias interiores. Un poco de todo.

- ¿Dos jugadores por puesto. Va a contar con cedidos?

- Lo que nos dé el dinero. Si hay cedidos que nos abaratan un poco el coste, habría dos por puesto. Si no, tendremos que ajustarnos al presupuesto y fichar los jugadores que podamos.

- ¿Prefiere jugadores versátiles o grandes dentro de la zona?

- Lo que me gusta es que sean buenos. Por ejemplo, conmigo Marc Gasol jugaría. Es un 2.17 que tira triples. ¿Qué te gusta más el flamenco o el pop?. Pues depende de qué flamenco o de qué pop. Hay que sentir un poco a los jugadores, ir un poco más allá a la hora de verlos.

- Se habla de recuperar jugadores de casa. Galarreta, Edu Martínez...

- Me encantaría tener a mucha gente de Logroño, pero hay que valorar lo que tu intuición te dice y las posibilidades que hay de contar con cada jugador. Yo creo que el Burgos le va a dar a Edu la oportunidad de jugar en ACB y en el caso de Galarreta, tiene que aceptar la situación que tenemos en el club y luego hay que ver si es bueno para el club que Galarreta siga. Hay que hacer una reflexión global y analizar muchas cosas. Para mí no está claro que pueda seguir, quiero ser sincero.