BALONCESTO El Promete se cae en el primer minuto Da Silva, la mejor ayer en Ferrol, busca el aro rival. :: sonia tercero La riojanas nunca fueron rival para el Uni Ferrol, que rompió el partido con un 12-0 inicial, y se acercan más al descenso M.G. LOGROÑO. Domingo, 11 marzo 2018, 00:48

El Campus Promete necesita algo más que un milagro para mantener la categoría. De hecho, la imagen que da sobre la cancha es la de un equipo que se ha dejado ir a su suerte, que apunta al descenso. Perdió en casa del Uni Ferrol (75-54), algo previsto en el guión vista la trayectoria de uno y otro equipo. Ahora bien, hay formas y formas de perder y aunque maquilló ligeramente el marcador, el Promete se dio por vencido antes de alcanzar el descanso.

El cuadro riojano saltó a la cancha sin Leslie Knight y Precious Hall. La primera es la máxima anotadora del equipo; la segunda, está entre las mejores. Pero el problema es que afrontó el partido totalmente derrotado. Necesitó 4.39 minutos para anotar la primera canasta, de Gidden, pero para ese momento el Uni Ferrol ya mandaba por 12-0 en el marcador. Necesitó muy poco para romper a su rival y dejarle muy claro que no iba a ganar en la ciudad gallega. Mientras que las ferrolanas anotaban desde dentro de la pintura, al contragolpe o más allá de la línea de tres puntos, las riojanas acumulan problemas en ataque, con muchos errores y pocos aciertos.

Porque esa fue la constante: excesivos fallos y escasos aciertos. Ocho puntos sumaron las logroñesas en el segundo cuarto gracias a la combinación entre Gidden y Da Silva. Era lo único salvable de un equipo en el que Jovanonic se marchaba al descanso con un -10 de valoración, sin anotar después de intentarlo en siete ocasiones. Reflejo de un conjunto que sólo había anotado siete canastas en juego y que no había acertado en ninguno de sus lanzamientos triples. Así es entendible que el Uni Ferrol se fuera al descanso con un marcador de 42-20, después de haber doblado a su rival hacía ya unos minutos.

No se esperaba un cambio radical con el inicio del tercer tiempo. Que pasara el tiempo y que los daños fueran los menos posibles, pero el Uni Ferrol no estaba dispuesto a bajar los brazos, aunque sabía que podía tomarse el partido con calma. No se vislumbraba reacción en el equipo riojano. Aún así, el Promete dio una imagen más digna propiciada también por la relajación defensiva gallega y por el correcalles en el que se convirtió el duelo.

Administraban las locales su renta y propiciaban un intercambio de canastas. Fueron los mejores minutos de las logroñesas, con la continuidad anotadora de Guidden y Gomes y la aparición de Robinson y Jovanovic, que incluso enlazaron dos triples. Insuficientes armas. 60-39 con diez minutos por jugar. No varió nada. Más puntos y algún recurso más en las logroñesas, como el lanzamiento de larga distancia, aunque fueran Gidden y Da Silva evitarán una derrota más sonrojante.

El Promete tiene por delante cuatro partidos. Debe ganar al menos tres y que el Quesos El Pastor no sume ninguna victoria más. Visto el calendario, imposible para las logroñesas.