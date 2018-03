LIGA DIA El Promete se exige otra semana Gidden y Da Silva pelean por un balón ante Araski. :: miguel herreros Las vascas visitan el Palacio de los Deportes (19.00 horas) con la necesidad de un triunfo que les permita continuar en una plaza de 'play off' Las riojanas deben ganar hoy al Gipuzkoa para seguir vivas V. S. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:43

El Campus Promete ganó, el pasado fin de semana, una semana. Su objetivo no tiene que ser otro que lograr hoy (19.00 horas, Palacio de los Deportes) siete días más. Luego habrá que mirar el resultado del Quesos El Pastor, que se enfrenta a la misma hora al Spar Citylift Girona. Si las de Julián Martínez ganan y caen las de Zamora, la permanencia se jugará en la última jornada.

Pero las cuentas de la lechera empezaban con una cántara. Y ese núcleo, ese germen, no es otro que el triunfo ante el quinto clasificado de la tabla, el IDK Gipuzkoa, que no puede venir a Logroño de paseo. Las vascas se juegan el 'play off', porque si se descuidan, Gernika y Cadí la Seu están dispuestos a dejarles fuera de la lucha por el título. Necesidades contrapuestas pero necesidades, al fin y al cabo, que obligan a los contendientes y que prometen un duelo descarnado.

Las de Aránzazu Muguruza son un conjunto muy serio, especialmente en defensa. Promedian menos de 65 puntos por partido y cuentan con uno de los rebotes más en forma de la liga, en dura competencia con el de las logroñesas.

Parar el juego interior de Weaver, Sarr y Alleyne y mantener la puntería resultarán hoy clave

En las filas donostiarras destaca la aportación ofensiva de Lyndra Weaver, con casi 15 puntos y 7,7 capturas por encuentro. La ala-pívot estadounidense mide 'sólo' 1,85 metros, pero es muy intensa y siempre está bien colocada, lo que le convierte en una tortura en ambas zonas. Sarr y Alleyne son otras dos de las mujeres más poderosas del Gipuzkoa y que obligarán a Leslie Knight, Vanessa Gidden, Laura Herrera y Sofía da Silva a mantener el nivel defensivo exhibido ante Araski y Gernika, partidos en los que encajaron 47 y 62 puntos, respectivamente. Con esas cifras, resulta más fácil dominar los partidos.

En el juego exterior, las de Muguruza cuentan con el control de Iva Brkic, una base croata con anotación (diez puntos por noche) y, sobre todo, capacidad de asistir (cuatro pases definitivos por encuentro). Entre sus tiradoras, la vigilancia especial deberá recaer en la croata y en la sueca Nystrom. Además, el juego lo cierran la alero Onintza Aduriz y la angoleña Italee Lucas, que en el último partido aportó quince puntos. La vigilancia defensiva debe resultar clave, de la misma forma que encontrar el acierto ofensivo. Robinson y Jovanovic han estallado en las dos victorias recientes de las riojanas, mientras que se espera que Leslie Knight pueda volver a jugar, lo que sumado a la reaparición de Precious Hall puede ser un buen dato para las riojanas.

De lo que ocurra en el campo también tendrá mucho que ver lo que suceda en la grada. Ante la posibilidad de salvación, el apoyo es necesario. Porque pensar en otra semana sería el mayor alivio para el Promete.