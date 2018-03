Baloncesto. Liga DÍA El Promete se aferra a la competición Choque de manos entre las jugadoras del Promete. / Sonia Tercero Victoria del equipo riojano en Guernica por 62-70 en una exhibición defensiva LA RIOJA Logroño Sábado, 17 marzo 2018, 21:03

El Campus Promete LF1 gana al Lointek Gernika Bizkaia por 62-70 y logra salvar, una jornada más, la permanencia en la Liga Día. El equipo se mostró muy sólido atrás y en ataque fue lo suficientemente efectivo para conseguir el triunfo.

Paula Estebas, Angelique Robinson, Vanessa Gidden, Laura Arroyo y Milica Jovanovic componían el quinteto titular de Julián Martínez. El partido comenzó con las riojanas un poco dormidas ya que el equipo vasco se puso 7-0 en el marcador. Poco a poco, estuvieron más acertadas de cara a canasta e igualaron el partido. Finalmente el primer cuarto terminó 16-19, tres arriba para las riojanas.

En el segundo cuarto ambos equipos no estuvieron muy efectivos y eso hizo que el marcador no se moviera mucho. En los minutos finales, el Lointek Gernika Bizkaia estuvo algo más certado y se despegó en el luminoso. Pero las riojanas no bajaron los brazos y lograron empatar el partido a 28.

62 LOINTEK A. Gómez (2), V. Llorente (3), N. Díez (3), J. Molina (3), L. Dongue (5), M. Pina (16), Y. Lázaro (0), A. Alston (15), T. Caldwell (14), I. Aritztimuño (0) 70 PROMETE P. Estebas (9), L. Herrera (3), S. Da Silva (6), L. Knight (0), V. Gidden (14), M. Jovanovic (18), A. Stamolamprou (0), A. Robinson (17), L. Arroyo (1), P. Hall (2) ÁRBITROS: Jose Antonio Pagan Baro y Juan Gabriel Carpallo Miguelez.

Tras el descanso, el equipo continuó sin bajar los brazos y puso una marcha más que sus rivales lo que le permitió diferenciarse, tanto en el juego como en el marcador. A falta de cinco, el resultado era de 37-42. Estebas y Jovanovic fueron algunas de las que más destacaron. El tiempo corría y el Campus Promete LF1 continuaba por delante. Finalmente, el cuarto acabó 49-52.

Caldwell, la más valorada Caldwell con 25 puntos de valoración ha sido elegida la MVP del encuentro. Por parte del Campus Promete LF1, la más valorada fue Angelique Robinson con 17 tantos y 6 rebotes, que generaron 23 de valoración.

En el último y definitivo cuarto periodo, el Campus Promete LF1 se enfrentaba a unos diez minutos cruciales. Se decidía si el equipo mantenía la categoría y respondió. Jugaron de forma muy seria y no dejaron que el rival se les acercara en el marcador. Poco a poco la distancia iba aumentando hasta que el árbitro pitó el final y las riojanas ganaron 62-70.