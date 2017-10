LIGA DIA Con la primera victoria en la mente Jorge Elorduy da instrucciones a Hall en un partido. :: miguel herreros El Campus Promete visita esta tarde (18.15 horas) al Bembibre con la necesidad como nota más destacada C. F. LOGROÑO. Sábado, 28 octubre 2017, 01:02

Duro y difícil encuentro el que tiene que afrontar esta semana el Campus Promete, porque lo hace en una cancha, la del Bembibre Arena, donde aspira a conseguir la primera victoria de la temporada, después de los cinco primeros encuentros en los que ha salido derrotado.

El conjunto riojano está buscando mejorar sus estadísticas, aunque las lesiones y los problemas tampoco le están dejando demasiadas posibilidades para hacerlo. La salida de Cristina Pedrals, la llega de Adrijana Knecevic, los problemas físicos de Withney Knight y Precious Hall, no están dejando tampoco demasiado margen de maniobra a un Jorge Elorduy que se muestra, en cualquier caso, optimista ante el futuro próximo.

CLASIFICACIÓN LIGA DIA Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 IDK Gipuzkoa 6 5 1 399 356 2 Perf Avenida 5 4 1 355 265 3 Spar Citylift Girona 5 4 1 368 307 4 Uni Ferrol 5 4 1 337 322 5 Lointek Gernika 5 3 2 398 341 6 Mann Filter 5 3 2 389 353 7 Nissan Al Qázeres 5 3 2 365 356 8 Sant Adriá 5 3 2 356 358 9 Lacturale Araski 5 3 2 316 343 10 Cadi La Seu 5 2 3 336 326 11 Pajariel Bembibre 5 1 4 313 345 12 Quesos El Pastor 5 1 4 304 361 13 Estudiantes 6 0 6 359 481 14 Campus Promete 5 0 5 328 409

«Tenemos visto al rival del sábado. Es un equipo que está en una franja de la clasificación irreal. Ha sido capaz de ganar en cancha del IDK Gipuzkoa y lo ha hecho jugando con solvencia. Va a ser un partido muy difícil, pero tenemos que sumar ya. No podemos dejarlo para más tarde. Tenemos anotado en el calendario que esta semana es la de conseguir la primera victoria», aseguró. Para conseguirlo es imprescindible que el vestuario crea en sí mismo, que las jugadoras entiendan que pueden ganar, a pesar de los resultados cosechados hasta ahora. Las cinco derrotas consecutivas han tenido que dejar mella, sin duda. Pero Jorge Elorduy tiene la fórmula para intentar olvidarlo cuanto antes.

Confianza en el trabajo

«La única forma de sacar adelante los partidos es a base de mucho trabajo. El equipo trabaja, pero está claro que necesitamos más. La entrada tardía en la liga nos ha quitado mucha confianza y lo notamos. El tercer cuarto del otro día es claro en ese sentido. Estábamos bien plantados pero en el momento en que tuvimos tres cosas en contra, dejamos de creer en el trabajo, intentamos resumirlo todo en el uno contra uno y eso genera pérdidas y puntos de contraataque, como nos sucedió ante un equipo consolidado y de gran calidad, como fue el Mann Filter», decía el técnico, que añadía: «Tenemos que tratar de tener más confianza en el trabajo propio. Todos los partidos tienen momentos buenos y momentos malos y en los malos hay que sacar cosas que no son talento, sino tiros libres, defensas..., cosas que no sean de acertar y agarrarnos a los partidos de esa manera. Tenemos que aprender a competir como equipo para no desvanecernos en esos cuartos tan malos que tenemos».

La salida de Cristina Pedrals ha hecho que se haya subido a Laura Marcos del segundo equipo: «Se está ocupando un poco su posición. Es un proceso para todas. Para ella también el tratar de tener minutos importantes en esta categoría y sobre todo cumplir el papel que le estamos pidiendo. En un principio más que de lucir, su trabajo es el de realizar el trabajo sobrio que ella sabe hacer y que el equipo necesita».