Hoy o nunca para el Promete

M.G. LOGROÑO. Miércoles, 21 febrero 2018, 00:42

Hoy o nunca. Todos los días la necesidad de ganar ha ahogado al Campus Promete, pero hoy es ese día en el que puede quedarse definitivamente sin oxígeno, aunque resten seis jornadas más. Las riojanas acuden al polideportivo Magariños (20.30 horas) para medirse al Estudiantes, último clasificado con diecinueve derrotas en otros tantos partidos. Para que quede claro, ha perdido todos sus encuentros. Si hoy vence el Promete, seguirá con vida; si pierde, sobrevivir será mucho más complicado porque, además, no depende de sí mismo.

El Campus Promete perdió el domingo frente al Bembibre. Cayó cuando no debía hacerlo porque las leonesas sumaron su séptima victoria y las logroñesas se quedaron en dos. Muy diferente hubiera sido un seis-tres. No lo fue, aunque ahora mismo el Promete no debe fijarse en los demás, sino en si es capaz de ganar. Primero, vencer; luego esperar a que Quesos El Pastor pierda. Y así, jornada tras jornada, porque los siete partidos que restan es una pelea entre Promete y El Pastor, sin olvidar a Estudiantes.

Resultados Clasificación EQUIPO J G P PF PC 1. P. Avenida 19 18 1 1429 1097 2. Spar Girona 19 16 3 1492 1180 3. Mann-Filter 19 14 5 1404 1279 4. Uni Ferrol 19 13 6 1366 1322 5. Gernika Bizkaia 19 11 8 1418 1317 6. Cadí La Seu 19 11 8 1330 1252 7. IDK Gipuzkoa 18 11 7 1175 1123 8. Snatt's Sant Adriá 19 9 10 1312 1372 9. Nissan Al-Qázeres 19 8 11 1340 1390 10 Lacturale Araski 19 8 11 1229 1359 11 Bembibre 18 7 11 1204 1262 12 Quesos El Pastor 19 4 15 1236 1432 13 Campus Promete 19 2 17 1195 1424 14 Estudiantes 19 0 19 1187 1508

Las cartas están sobre la mesa. El Estudiantes es un conjunto que cierra mal su aro y que se siente a gusto anotando desde dentro de la pintura. Cuanto más se aleja, más baja su porcentaje de tiro. No es un conjunto que resuelva partidos con triples, donde Nina Bogicevic, con un 42% de acierto, es su oasis. Más cerca del aro destaca la escolta española Celia Menéndez, que en su primera temporada en el equipo aporta una media de 11,7 puntos y 3,7 rebotes. De hecho es la máxima anotadora madrileña y una de sus mejores reboteadoras.

Sin embargo, los puntos llegan por medio de sus jugadoras más altas. Paula Ginzo y Mariana González suman muchas canastas, presentan buenos porcentajes de lanzamiento y además capturan muchos rebotes, más en defensa que en ataque, lo que permite al equipo correr si es necesario. A ellas se ha sumado Raquel Selby, que no jugó en Logroño. Promedia 12 puntos y 3,9 rebotes por partido.

La disyuntiva del Promete es cómo jugar. Puede buscar un marcador alto ante la debilidad defensiva de las madrileñas, pero el potencial anotador de las riojanas no es muy superior al del rival. También puede a acentuar su defensa sobre las jugadoras altas del Estudiantes que soportan las anotaciones junto a Celia Menéndez, a la que hay que procurar alejar del aro. Cuanto más lejos, más bajan sus porcentajes de acierto. En suma, cerrar su canasta para que el Estudiantes se sienta incómodo.

En la primera vuelta, el Promete superó a Estudiantes y Lointek. Volverá a jugar contra ellos. Pero también contra rivales que ocupan las primeras plazas. El día para ganar y mantener el sueño es hoy.

