«Estos nueve partidos no tienen por qué ser estresantes ni con presión añadida»

Menos de 24 horas después de anunciarse la destitución de Jorge Elorduy, el Campus Promete anunciaba la contratación de Julián Martínez Alman, un entrenador sevillano de 47 años que llega a Logroño dispuesto a buscar la permanencia en nueve jornadas.

El técnico procede del Umea Udominate sueco, donde milita la exjugadora del Promete Begic, y en el que ha entrenado hasta el pasado fin de semana. Su experiencia, además, se ha desarrollado en la liga belga femenina y en diversos conjuntos como Fenerbahce o selecciones, como Estonia, en el papel de segundo técnico.

Ayer por la mañana, el presidente de la entidad, Luis Cacho, acudió al Palacio de los Deportes para explicar a las jugadoras la decisión del cese y la nueva contratación. La sesión matinal la dirigió Beatriz Pacheco. Ya por la tarde, Julián Martínez Alman se puso al mando del equipo. Modales suaves y mucha pedagogía para tratar de convencer a las jugadoras de que la permanencia es posible.

-¿Cómo afronta el reto que supone la permanencia?

- Es un reto ilusionante. No es una situación nueva porque ya es la segunda vez que cojo un equipo en este estado. Son retos que se proponen y que son tan gratificantes como ganar un campeonato. Son nueve partidos que no tienen por qué ser estresantes, ni con presión añadida. La mejor forma de afrontarlos es con tranquilidad.

- Seis de los nueve encuentros serán contra los primeros clasificados...

- Creo que el equipo no tiene la misma calidad que los de arriba pero creo que podemos hacer un baloncesto de calidad. El equipo tiene orden, pero se puede ordenar de otra forma y eso puede hacer que compitamos con prácticamente cualquiera, a no ser de que estemos hablando de los primeros, con los que casi nadie puede competir.

- Más que un refuerzo táctico, ¿cree que el equipo necesita confianza o moral?

- Creo que es pronto para entender si necesitan eso o no porque todavía no conozco al grupo humano. Veremos a lo largo de estos días, ya que disponemos de un tiempo de conocimiento mutuo para saber si es eso o también es eso, pero todo estará bastante conectado. Cuando tácticamente no te ves es porque probablemente no estás bien anímicamente y viceversa. La energía va de un sitio a otro.

- ¿Volver a España y entrenar en la Liga Dia resulta especial para usted?

- Realmente estamos acostumbrados a estar en otros países. Mi mujer es letona, así que el hecho de vivir fuera no es raro. Pero siempre es gratificante volver a España.