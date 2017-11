NBA Los Grizzlies sufren la octava derrota consecutiva y Marc Gasol carga contra su entrenador Marc Gasol, con gesto serio tras el partido. / Efe El pívot español hizo 18 puntos y se mostró muy crítico con David Fizdale: «Si no juego será porque no soy valorado» EFE Memphis Lunes, 27 noviembre 2017, 12:27

El alero DeMare Carroll aportó 24 puntos, incluidos cuatro triples, y seis rebotes que lo dejaron como líder de los Nets de Brooklyn en el partido que ganaron a domicilio por 88-98 ante los Grizzlies de Memphis, que sufrieron la octava derrota consecutiva.

A pesar de tener la baja por lesión del escolta-alero estrella D'Angelo Russell, los Nets fueron de menos a más en el partido para al final imponer su mejor juego de conjunto y conseguir la victoria que les permitió romper una racha de tres derrotas consecutivas.

El pívot español Marc Gasol y el escolta-alero reserva Tyreke Evans con 18 puntos cada uno encabezaron el ataque de los Grizzlies (7-12), que tienen la peor racha perdedora en lo que va de temporada. Gasol jugó 28 minutos como titular y anotó 6 de 17 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, y acertó 6-6 desde la línea de personal.

Pero el jugador de Sant Boi no tuvo protagonismo dentro de la pintura al aportar cinco rebotes, ni tuvo buen control de balón con cuatro perdidas de las 14 que acumuló el equipo.

Gasol, que no jugó durante todo el cuarto periodo por decisión del entrenador de los Grizzlies, David Fizdale, que se decidió por una alineación de hombres más bajos, dio una asistencia, recuperó un balón y cometió tres faltas personales. Tras la decisión del técnico de Memphis de dejar a Marc fuera de la cancha en los minutos finales, el pívot se mostró muy crítico con David Fizdale: “No sé el porqué. Es la primera vez para mí, créeme, y no me ha gustado nada. Estoy más enfadado de lo que puedo enseñar. Si no juego será porque no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que eso era lo que más me iba a doler"​.