LEB ORO La mejor versión del Clavijo Adala Moto grita tras machacar el aro del Manresa. :: Jonathan Herreros Los de Jenaro Díaz vencen a todo un Manresa y se aferran a la permanenciaLos riojanos apelan al coraje y al buen juego coral para ganar la primera de sus ocho finales de la temporada MARTÍN SCHMITT Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

Logroño. Cuando muchos le daban por muerto, cuando eran pocos los que creían en el equipo, cuando la permanencia parecía una quimera, cuando la desesperación comenzaba a ganarle el pulso a la esperanza, apareció el Clavijo y, quizás en su mejor versión de la temporada, derrotó con justicia (73-61) a todo un ICL Manresa plagado de estrellas, que llegaba al Palacio ocupando la segunda plaza de la LEB Oro, con veinte victorias y seis derrotas.

Pero el Clavijo, amparado en un soberbio Evan Yates y en un Tarik Phillip plagado de desparpajo, se lo creyó desde el principio. Buscó sus mejores opciones y las encontró. Nunca abandonó su objetivo y fue esa actitud la que llevó al cuadro riojano a su octava victoria de la temporada, a ganar la primera de sus ocho finales hasta final de campaña.

El primer cuarto, que siempre es de estudio, fue para el Clavijo. Porque desde el principio mostró sus cartas: quería ganar a toda costa. Supo el cuadro de Jenaro Díaz sobreponerse a dos errores en el minuto inicial de Yates, que no pronosticaban cosas buenas para los locales. Sin embargo, se veía al conjunto riojano tranquilo, gustándose, aplicando intensidad, tanto en ataque como en defensa, minimizando los errores. El Robusta mostró su mejor cara defensiva, sobre todo en los rebotes. Una canasta de Cabot, unida a un dos más uno de Phillip, dieron la primera ventaja al Clavijo (21-17), un resultado con el que acabaría ese primer cuarto. Diez minutos que levantaron la moral al equipo de Jenaro Díaz y a los cerca de 600 espectadores que se acercaron al Palacio de los Deportes.

En el segundo cuarto, el Manresa ajustó su defensa, calibró su retaguardia y empezó a afilar el cuchillo. Se prepararon los catalanes para cortar de cuajo la alegría riojana. Parecía que iba a ser una cuestión de tiempo que los de Aleix Durán impusieran su calidad frente a un conjunto que hasta el momento era puro corazón. Pero no fue así. El Clavijo remedió sus excesivas pérdidas de balón con más intensidad. Redobló los esfuerzos y se mantuvo, como clavo ardiendo, al partido.

El equipo riojano recobró sus mejores prestaciones, incomodando a un equipo ACB como el catalán, al que le costaba cada vez más despegarse de los logroñeses, que pese a sumar once pérdidas en esa primera parte se marchó a los vestuarios con el encuentro abierto (32-37). Veinte minutos en los que el cuerpo y el corazón debían hablar ante un equipo, el Manresa, con mucho -y buen- recambio.

Phillip y Yates se convirtieron entonces en la gran amenaza de la defensa visitante, que no acababa de reaccionar ante la escalada de los de Jenaro Díaz, que se fue asentando en el parqué del Palacio y dejó de cometer los errores que le llevaron a lo largo de esta temporada a los puestos de descenso. Yates se hizo amo y señor de la pintura y desde allí enloqueció no solo al Manresa, también hizo delirar a un Palacio entregado. Las sensaciones eran las mejores: el Clavijo estaba desplegando lo mejor de toda la temporada. Tras un parcial de 8-0, el equipo local se puso 53-48 arriba. El Manresa no daba con la clave, se diluía ante un inmenso Clavijo, que mantuvo esa renta hasta el último cuarto, el que jugó el equipo local con más cabeza y con idéntica alma.

Porque los minutos finales los jugó el Clavijo con toda la orquesta, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a ganar. Supo domesticar al Manresa, que jugó a la desesperada mientras los de Jenaro Díaz abrían brechas de hasta 10 puntos que se les hacía demasiado cuesta arriba a los catalanes.

Quintela se dejaba la vida en cada acción, incluso ganando rebotes a hombres de la talla de Frías; Yates se batía a duelo en cada jugada, y casi siempre salía victorioso; Phillip penetraba como una daga, mientras Cabot, Adala Moto o Bieshaar eran puro coraje. El mismo que necesita el Clavijo para lograr una permanencia que parece más cerca. Siempre y cuando juegue como ayer.