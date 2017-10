LIGA ASOBAL Sin margen de error para el BM Logroño Juan del Arco lanza a portería durante un entrenamiento en el Palacio de los Deportes. :: Justo Rodríguez El equipo franjivino se mide esta tarde al Bidasoa con la obligación de ganar para salir de la zona caliente MARTÍN SCHMITT Sábado, 7 octubre 2017, 00:58

Salinas tiene velocidad en el juego, explosividad en el salto y muy buen uno contra uno.

Un equipo veloz

BM. LOGROÑO

El Bidasoa es un equipo rápido que tiene penetración y lanzamiento.

«Todo pasa por defender mejor aunque ya no tengamos especialistas»A FAVOREl BM Logroño ha ganado los tres encuentros jugados en Artaleku EN CONTRA El equipo riojano llega a este encuentro con mucha presión y obligado a ganarLA AMENAZARODRIGO SALINAS Lateral derecho Velocidad y tiroASÍ JUEGAEn ataqueEn defensaJota González podrá contar con todos sus jugadores, incluido el pivote Rubén Garabaya

Logroño. No hay margen para el error. El Ciudad de Logroño está obligado a ganar en Irún esta tarde si no quiere complicarse aún más la vida. Los franjivino han logrado sólo dos de los ocho puntos que se han puesto en juego en la Liga Asobal y no tienen permiso para equivocarse en tierras guipuzcoanas. Sólo les vale la victoria a los Jota González, que estarán acompañados en Artaleku por un buen número de aficionados. Un triunfo para despegarse de la zona caliente de la clasificación, para salir del descenso, algo a lo que no están acostumbrados. Para ello, además de buen juego, el Ciudad de Logroño debe optar por la tranquilidad para vencer la presión. Porque los primeros en entender la situación en la que está inmerso el equipo franjivino, demasiado acostumbrado a verse en la cara opuesta de la clasificación, son los jugadores.

Con cabeza fría, el BM Logroño deberá medirse a un equipo que empezó con la misma dinámica que el bloque riojano pero que llega al choque de esta tarde (17.00 horas) después de conseguir su primer triunfo en Benidorm el fin de semana pasado. Unas buenas sensaciones que tienen un claro responsable, uno de sus jugadores franquicia, que la jornada pasada debutó con la camiseta del Bidasoa: el internacional chileno Rodrigo Salinas, que no pudo jugar las tres primeras jornadas por una lesión en la mano. El lateral derecho, autor de ocho tantos en tierras alicantinas, es la gran amenaza para el Ciudad de Logroño. Él y Leo Renaud, que regresa a la que fue su casa después de dos temporadas en Cuenca y otras dos en Francia.

La defensa del conjunto riojano será la clave para que el Logroño La Rioja pueda alzarse con la victoria. Es, de momento, uno de los equipos más goleados de la Liga Asobal, encajando más de 30 goles en cada uno de los encuentros que ha disputado. «Todo pasa por defender mejor. El tema es que ya no tenemos los especialistas como el año pasado como Carlos Molina o Iñaki Peciña y tanto en Granollers como contra Cuenca nos faltó Rubén Garabaya», explicó Jota González.

Precisamente el pivote asturiano podrá jugar esta tarde aunque no está al cien por cien de sus posibilidades tras sufrir una sobrecarga en el cuádriceps en el calentamiento ante el Cuenca. Prácticamente no se ha entrenado esta semana y llegará entre algodones.

En la previa, Jota González advirtió del buen estado de forma del rival franjivino. «Es un equipo muy motivado», indicó el preparador técnico. «Los equipos que juegan contra nosotros llegan así, creyendo en sus posibilidades. Somos un equipo muy mortal y todo el mundo nos juega a máxima intensidad», aclaró el vallisoletano.

El Bidasoa es un equipo que mantiene la misma columna vertebral de la temporada anterior con los refuerzos de Salinas y Renaud. Es un equipo que juega bien orquestado por Jon Azkue y que tiene muy buen uno contra uno, así como pase al pivote.

Los de Jacobo Cuétara, en tanto, llegan con todos los jugadores en forma y trasladando la presión al conjunto riojano, explicando que su situación en la clasificación es coyuntural. «No ha empezado bien y ha sido por un tema de consistencia», explicó Cuétara. «Tenemos que ser estables en nuestro rendimiento en todo el partido, para evitar los momentos buenos de ellos o para intentar aprovechar si tienen malos momentos. Si jugamos bien podemos plantarles muchísimas dificultades. Pero hay que jugar un muy buen balonmano para ganar», dijo.

El Bidasoa quiere dar continuidad al triunfo obtenido en Benidorm. «Siempre se dice que tiene más valor ganar fuera pero no hay nada como ganar en casa ante tu afición», agregó.