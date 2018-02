El EDF Logroño cuaja un buen partido y gana al Mulier

logroño. No tenía ayer un compromiso sencillo el EDF Logroño y lo superó con solvencia. Las riojanas visitaban en tierras navarras al siempre peligroso Mulier, pero apenas permitieron a sus rivales crear oportunidades y ellas, en cambio, acertaron en dos de las que tuvieron.

Empezó muy bien el enfrentamiento para el combinado que dirige Héctor Blanco. De hecho, sólo se habían disputado ocho minutos y ya se veían por delante en el marcador gracias al tanto anotado por Judith Luzuriaga. Lejos de echarse atrás para conservar el resultado favorable, las logroñesas siguieron apretando para aumentar su renta y no tardaron mucho en conseguir su propósito. María González, de cabeza, hizo el 0-2 que acercaba muchísimo al EDF Logroño a una importante victoria.

Aparte de los dos goles, las de Blanco tuvieron un tiro al palo y otro par de claras oportunidades para haber dejado el segundo acto sin historia. No llegó ese tercer tanto pero, pese a eso, las riojanas no sufrieron para conservar la victoria. El Mulier no fue capaz de inquietar a Andrea y el EDF Logroño conservó su ventaja para hacerse con los tres puntos en litigio.

Ese triunfo les otorga mucha moral a las jugadoras del EDF Logroño para afrontar su importantísima cita de la próxima jornada. Las riojanas se ven las caras con el Eibar, su máximo rival por entrar en el 'play off' de ascenso. Es un compromiso crucial para las logroñesas.