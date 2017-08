«Trabajaré para consolidarme en la ACB»

esta semana comienza el sprint final de un riojano de 27 años por alcanzar su sueño, su objetivo. Eduardo Martínez Balmaseda (Logroño, 1995) inicia con el San Pablo Burgos la pretemporada que finalizará el 30 de septiembre con su estreno en la ACB. Un sueño que comenzó con 13 años cuando el Barcelona Lassa le convenció para firmar un contrato que le convirtió en blaugrana durante cinco años. Después llegó el Estudiantes con el que debutó esporádicamente en la Liga Endesa, y decidió bajar de categoría para dar un gran salto este año y poder cumplir su gran objetivo: consolidarse en la Liga ABC.

- La semana pasada el San Pablo Burgos oficializó su renovación. Será su tercera temporada en el club castellano. ¿Fue fácil el proceso de renovación? ¿Era su primera opción?

- Desde principios de verano hemos estado en conversaciones con el club para renovar por un año. Burgos ha sido siempre mi primera opción. Voy a cumplir tres temporadas, estoy muy a gusto y siempre he luchado por jugar en la ACB. Va a ser una temporada muy bonita porque la afición está acudiendo en masa a las oficinas a hacerse abonado.

-Con 10,5 puntos, 2,6 rebotes y un acierto desde la línea de 6,75 de un 47 % (74/157), parece que tendrá bastante protagonismo en la Liga Endesa...

- Estoy muy contento por la temporada realizada el año pasado, tanto en lo personal como en lo colectivo. Pero es muy pronto para decir que voy a tener un protagonismo similar. Cada año es una temporada nueva. El club se ha renovado y ha fichado a jugadores más experimentados, hombres con experiencia en la Liga Endesa, por lo que no será fácil. Trabajaré para poder contar con muchos minutos y consolidarme en la ACB.

- Cuenta con experiencia en la máxima categoría. En la temporada 2011/2012 jugó con el Estudiantes en ACB con tan solo 21 años. ¿Cómo fue la experiencia?

- Era muy joven, quizás me llegó el salto demasiado pronto. No supe aprovechar la grandísima oportunidad que fue debutar en la ACB con un equipo como el Estudiantes. He aprendido de ello, los años de maduración que he pasado en la Leb Oro me han ayudado para convertirme en un jugador mejor.

- Hace dos temporadas se proclamó con Ourense subcampeón de la Adecco Oro con unos números interesantes (6,4 puntos, 1,9 rebotes...). Este año los hamejorado.¿Se encuentra en una franca evolución?

- Han pasado dos años. He evolucionado físicamente y tengo mayor experiencia en la categoría, además sumado a que en Burgos el bloque en su conjunto era más competitivo, ha ayudado para que haya mejorado los números.

- Un primer paso que comenzó a fraguarse en las pistas del FC Barcelona. Con 13 años abandonó Logroño para recalar en Barcelona. ¿Fue una decisión acertada?

-Sí, rotundamente sí. Fue una decisión complicada. Con 13 años, dejar a tu familia, a tus amigos, tu ciudad... nunca es fácil. Pero el Barcelona estaba interesado en contar con mis servicios y no todos los días un club tan grande te pide que vayas a jugar con ellos. Ha sido una experiencia inolvidable que siempre recordaré.

- Antes, jugó en la cantera del Clavijo. Estas últimas temporadas se ha enfrentado a ellos. ¿Cómo es volver a Logroño jugando contra el equipo de su ciudad?

- Enfrentarme al Clavijo siempre es especial. Tengo a toda mi familia, a todos mis amigos en la grada. Disfruto mucho jugando en el Palacio.

- En los años que han coincidido en la categoría, ¿ha habido alguna opción de lucir los colores del Clavijo?

- Algo ha habido. Tuve una oferta cuando el Clavijo ascendió a la Leb Oro. Pero mi objetivo principal ha sido siempre poder jugar en la Liga Endesa. Este año se cumplirá.

- En la actualidad, las turbulencias están a la orden del día con la permanencia en los despachos, la salida de Galarreta...¿Cómo ve la situación del Clavijo?

- Desde la distancia, creo que el año pasado tuvieron buenos jugadores, buenas individualidades, pero les faltó consolidar un bloque sólido que es lo que verdaderamente hace posible cumplir los objetivos marcados. Me alegro enormemente de que hayan conseguido mantenerse y que el año que viene jueguen de nuevo en la Leb Oro.

- Cuenta con un cierto bagaje en las categorías inferiores de la selección española. ¿Puede Eduardo Martínez estar algún día en alguna preselección con la absoluta?

- Ja, ja, ja. Nunca se puede decir nunca, pero lo veo muy lejano y complicado. Disputé dos europeos y un mundial, pero mi paso por las categorías inferiores de la selección fue testimonial. No pude disputar muchos minutos, pero adquirí unos conocimientos, una experiencia que me ha ayudado para ser mejor jugador y también mejor persona.

- De los profesionales del Barcelona, del Estudiantes, de la selección... ¿Quién considera que ha sido el mejor entrenador que ha tenido?

- La verdad es que no me puedo quejar de los 'profesores' que he tenido. En el Barça, Miki Larra fue como mi segundo padre, ayudándome en mi primera experiencia lejos de mi casa. En el Estudiantes, me quedo con Juan Antonio Orenga. Un profesional increíble.